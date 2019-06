Der Euro sieht derzeit gegen den Japanischen Yen keinen Stich, um es einmal plakativ zu formulieren. In Markt wird die Erwartung einer noch lockeren Geldpolitik der EZB eingepreist. Das in unserer letzten Kommentierung von Ende April skizzierte Negativ-Szenario setzte sich rasch durch. Aktuell "säuft" der Euro regelrecht ab… In der Kommentierung vom 26.04. hieß es u.a. "[…] Aus charttechnischer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...