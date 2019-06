Lufthansa Aktie: Wichtig für Investoren!

Die Lufthansa hat am Montag eine Gewinnwarnung ausgegeben. Das Unternehmen wird in diesem Jahr nur 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro verdienen (operativ). Die bisherigen Schätzungen waren von 2,4 bis 3 Milliarden Euro ausgegangen. Bei einer Korrektur von 20 % auf die obere Grenze der Schätzungen ist ein Kursabschlag von 11 % wie am Montag möglicherweise noch nicht einmal das Ende der Talfahrt. Es wird eng.

Schätzungen gehen nach unten

Doch ...

