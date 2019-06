Ende Mai trafen sich 50 Shoppartner des Partnerprogramms USS zum Partnertag in Dresden

Die Onlinedruckerei Unitedprint.com SE lud Ende Mai 50 Shoppartner aus ihrem Partnerprogramm USS (Unitedprint Shop Services) zu einem Erfahrungsaustausch nach Dresden ein.

Unitedprint.com SE Partnertag 2019 war ein voller Erfolg!

Unter der Marke USS (Unitedprint Shop Services) bietet die Onlinedruckerei lokalen Druckanbietern die Möglichkeit, ihren eigenen Online-Partnershop kostenlos zu eröffnen. Der jährlich stattfindende Partnertag bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit anderen Shoppartnern aus der DACH-Region auszutauschen, aktuelle Trends im Bereich des lokalen Vertriebs zu diskutieren und von exklusiven Tipps für ihren eigenen Partnershop zu profitieren. Der Partnertag 2019 fand in der EnergieVerbund Arena der Eislöwen in Dresden statt und lud in dieser besonderen Location zum Netzwerken inklusive einer Eishockey Trainingsstunde ein.

"Die Partner hatten Gelegenheit, von den Besten zu lernen und sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen", berichtet Ali Jason Bazooband, Geschäftsführer der Unitedprint Holding. "Unser lokaler Vertrieb über unsere Shoppartner läuft hervorragend mit starken Wachstumsraten. Der persönliche Service und das jahrelange Standing der Partner, kombiniert mit unserer Technik und unseren Produkten, zahlt sich aus."

Aufgrund des erfolgreichen Partnertages 2019 ist im nächsten Jahr ein europaweites Event mit allen 250 Partnern in Europa geplant.

Unitedprint.com SE ist ein globales und innovationsorientiertes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Druck und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt Unitedprint.com SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Angebote print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und USS (Unitedprint Shop Services) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint.com SE bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformat, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

