Die Fluggesellschaft Cebu Pacific hat über 31 Jets des Flugzeugbauers bestellt. Zu den bestellten Flugzeugen zählt auch der kürzlich vorgestellte A321XLR.

Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag an Land gezogen. Die philippinische Fluggesellschaft Cebu Pacific unterzeichnete einen Vorvertrag über 31 Airbus-Jets, wie der Boeing-Rivale am Dienstag auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mitteilte. Darunter sind zehn Exemplare des kleinen, gerade erst angekündigten Langstreckenjets A321XLR, 16 Großraumjets vom Typ A330neo und fünf Mittelstreckenjets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...