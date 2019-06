München, June 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels hat heute die Version 17 von Parallels Remote Application Server (Parallels RAS, parallels.com/ras (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http://www.parallels.com/ras&esheet=51834952&newsitemid=20180711005313&lan=en-US&anchor=parallels.com/ras&index=1&md5=ef3b5dd24980910f372319290094090b)) veröffentlicht. Das neue Release vereinfacht das Endbenutzer-Computing für Service Provider und Unternehmen. Parallels RAS 17 ermöglicht einen schnelleren Start von Anwendungen durch künstliche Intelligenz (KI) und überzeugt durch zusätzliche Sicherheits-Features wie die Integration mit Google Authenticator. Zudem erleichtert eine neue, webbasierte Helpdesk-Konsole die Verwaltung von Microsoft Remote Desktop Services (RDS), der Virtual Desktop Infrastructure (VDI) und Desktop-as-a-Service (DaaS)-Infrastruktur.



Parallels RAS 17 ist eine All-in-One-Lösung, die es Endverbrauchern ermöglicht, Geschäftsapplikationen schneller, zuverlässiger und skalierbar innerhalb einer oder mehrerer Clouds zu nutzen. Service Provider und Unternehmen profitieren von der Investition in Parallels RAS durch erweiterte Management- und Deployment-Funktionen. Dazu zählen neue Methoden zur Steuerung von DaaS, VDI und Microsoft RDS, wie beispielsweise eine neue REST API und ein neues VDI/DaaS Control Panel.

"Wir haben in Parallels RAS 17 intelligente und automatisierte Funktionen integriert, die die Produktivität, Wahrnehmung von Qualität und Zufriedenheit von Benutzern erhöhen und gleichzeitig das Management weiter verbessern", sagt Nick Dobrovolskiy, Parallels Senior Vice President of Engineering and Support. "Parallels RAS 17 bietet Unternehmen mehr Sicherheit, Leistung und Übersichtlichkeit. Virtuelle Desktops und Anwendungen können nahtlos und kostengünstig verwaltet und für jeden Benutzer oder jedes Gerät auf der ganzen Welt bereitstellt werden. Mitarbeiter mit iPhone-, iPad- und Android- Geräten können sogar vertraute Touch-Gesten verwenden, um problemlos mit virtuellen Dateien zu arbeiten und von überall aus produktiv zu sein."

Neue Funktionen und Updates in Parallels RAS 17:

Session Pre-Launch: Produktivität und Zufriedenheit von Mitarbeitern mit der Funktion Session Pre-Launch steigern. Sie spart automatisch Zeit für Benutzer und Unternehmen. Anwendungen müssen nicht mehr an jeden Arbeitstag neu gestartet werden. Vielmehr verwendet Parallels RAS 17 maschinelles Lernen (ML), um Benutzergewohnheiten, täglich verwendete Anwendungen und Login-Zeiten abzubilden. Durch den automatischen Start sind Mitarbeiter sofort zu Arbeitsbeginn produktiv. Ein weiterer Vorteil ist das automatische Host-Pool-Workload-Management, das das hohe Login-Aufkommen während Stoßzeiten reduziert. Demo-Video: https://youtu.be/qK-dKVNx_vA.



Produktivität und Zufriedenheit von Mitarbeitern mit der Funktion Session Pre-Launch steigern. Sie spart automatisch Zeit für Benutzer und Unternehmen. Anwendungen müssen nicht mehr an jeden Arbeitstag neu gestartet werden. Vielmehr verwendet Parallels RAS 17 maschinelles Lernen (ML), um Benutzergewohnheiten, täglich verwendete Anwendungen und Login-Zeiten abzubilden. Durch den automatischen Start sind Mitarbeiter sofort zu Arbeitsbeginn produktiv. Ein weiterer Vorteil ist das automatische Host-Pool-Workload-Management, das das hohe Login-Aufkommen während Stoßzeiten reduziert. Demo-Video: https://youtu.be/qK-dKVNx_vA. Google Authenticator: Parallels RAS lässt sich mit dem Google MFA Authenticator integrieren und schafft so eine zusätzliche Sicherheitsebene mit einem zeitbasierten Einmalpasswort. So können Unternehmen jeder Größe Zugriffe einfach und ohne zusätzliche Kosten absichern. Demo-Video: https://youtu.be/twTMWGZSY40.



Parallels RAS lässt sich mit dem Google MFA Authenticator integrieren und schafft so eine zusätzliche Sicherheitsebene mit einem zeitbasierten Einmalpasswort. So können Unternehmen jeder Größe Zugriffe einfach und ohne zusätzliche Kosten absichern. Demo-Video: https://youtu.be/twTMWGZSY40. Individuelle Berechtigungen für Administratoren: IT-Administratoren können spezifische Berechtigungen für verschiedene Nutzer konfigurieren und die Kontrolle über Parallels RAS-Objekte, einschließlich RAS Infrastrukturkomponenten, Remote Desktop Session Host (RDSH), Sitzungsverwaltung usw. delegieren. Das führt zu mehr Flexibilität bei der Verwaltung bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Demo-Video: https://youtu.be/Pt8ud_bTnJE.



IT-Administratoren können spezifische Berechtigungen für verschiedene Nutzer konfigurieren und die Kontrolle über Parallels RAS-Objekte, einschließlich RAS Infrastrukturkomponenten, Remote Desktop Session Host (RDSH), Sitzungsverwaltung usw. delegieren. Das führt zu mehr Flexibilität bei der Verwaltung bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Demo-Video: https://youtu.be/Pt8ud_bTnJE. Unterstützung von Windows Server 2019: Parallels RAS 17 unterstützt Windows Server 2019 und verbessert die erweiterten Funktionen der neuesten Version von Windows RDS und Hyper-V.



Parallels RAS 17 unterstützt Windows Server 2019 und verbessert die erweiterten Funktionen der neuesten Version von Windows RDS und Hyper-V. Webbasierter Helpdesk: Die Parallels RAS Helpdesk Web Console ermöglicht (delegierten) Administratoren den Zugriff auf die Verwaltung von RDSH-Sitzungen, VDIs und Anwendungen. Demo-Video: https://youtu.be/_FMBGz5dPtY.



Die Parallels RAS Helpdesk Web Console ermöglicht (delegierten) Administratoren den Zugriff auf die Verwaltung von RDSH-Sitzungen, VDIs und Anwendungen. Demo-Video: https://youtu.be/_FMBGz5dPtY. REST API: Parallels RAS 17 stellt neben der bestehenden PowerShell-API eine neue API zur einfacheren Integration von Planungs- und Workflow-Applikationen vor. Dieser neue Ansatz ermöglicht es größeren Unternehmen, unabhängigen Softwareanbietern und Service Providern, Parallels RAS schnell in ihr Ökosystem zu integrieren.



Parallels RAS 17 stellt neben der bestehenden PowerShell-API eine neue API zur einfacheren Integration von Planungs- und Workflow-Applikationen vor. Dieser neue Ansatz ermöglicht es größeren Unternehmen, unabhängigen Softwareanbietern und Service Providern, Parallels RAS schnell in ihr Ökosystem zu integrieren. Verbesserte VDI Sicherheit: Parallels RAS verhindert unerwünschten Zugriff auf die VDI, indem es die Remote-Zugriffsrechte von Benutzern nach Bedarf dynamisch verwaltet. Die Remote-Zugriffsrechte werden beim Anmelden aktiviert und beim Abmelden wieder entzogen.



Parallels RAS verhindert unerwünschten Zugriff auf die VDI, indem es die Remote-Zugriffsrechte von Benutzern nach Bedarf dynamisch verwaltet. Die Remote-Zugriffsrechte werden beim Anmelden aktiviert und beim Abmelden wieder entzogen. Vereinfachte VDI- und RDSH-Bereitstellung : IT-Administratoren können die Umgebung für das End User Computing dank verbesserter Verwaltungsfunktionen von Parallels RAS für größere Implementierungen (wie z. B. einen dedizierten VDI-Management-Steuerungsbereich) einfach verwalten, bereitstellen und skalieren. Darüber hinaus unterstützt Parallels RAS jetzt auch den KVM-basierten Hypervisor von Scale Computing, HC3. Parallels RAS kann das schnelle Thin-Cloning von HC3 nutzen, um VDI-Lösungen schneller, kostengünstiger und benutzerfreundlicher zu gestalten. Demo-Video: https://youtu.be/oia8AgGwHYk



: IT-Administratoren können die Umgebung für das End User Computing dank verbesserter Verwaltungsfunktionen von Parallels RAS für größere Implementierungen (wie z. B. einen dedizierten VDI-Management-Steuerungsbereich) einfach verwalten, bereitstellen und skalieren. Darüber hinaus unterstützt Parallels RAS jetzt auch den KVM-basierten Hypervisor von Scale Computing, HC3. Parallels RAS kann das schnelle Thin-Cloning von HC3 nutzen, um VDI-Lösungen schneller, kostengünstiger und benutzerfreundlicher zu gestalten. Demo-Video: https://youtu.be/oia8AgGwHYk Erweiterte HTML5-White-Labeling-Funktionen: Erweiterte White-Labeling-Optionen für den Parallels RAS HTML5 Nutzer ermöglichen es Service Providern und Unternehmen, spezifische Branding-Anforderungen für Kunden einfach umzusetzen (wie z.B. Farbe, Logo, Sprache und mehr). Demo-Video: https://youtu.be/mInK93wzWOU



Erweiterte White-Labeling-Optionen für den Parallels RAS HTML5 Nutzer ermöglichen es Service Providern und Unternehmen, spezifische Branding-Anforderungen für Kunden einfach umzusetzen (wie z.B. Farbe, Logo, Sprache und mehr). Demo-Video: https://youtu.be/mInK93wzWOU Neue Berichts- und Überwachungsfunktionen: Managern, Geschäftsführern und Kunden können neue Berichte zur Anwendungsnutzung und zu Gateway-Sitzungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus können Administratoren nun ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte erstellen und abrufen. So lässt sich die tägliche Verwaltung und die Effizienz der Verwaltung verbessern.

Verfügbarkeit und Preise

Parallels bietet eine kostenlose und voll funktionsfähige 30-Tage-Testversion von Parallels RAS 17, inklusive 50 Concurrent-User-Lizenzen: parallels.com/de/ras (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http://www.parallels.com/ras&esheet=51834952&newsitemid=20180711005313&lan=de-US&anchor=parallels.com/ras&index=9&md5=9e68b70ba13dcac3a450fdda58ffe14b)

Parallels RAS wird mit einer Concurrent-User-Lizenz zu einem Preis von 99 Euro pro Jahr angeboten. Das entspricht niedrigeren Anschaffungskosten, niedrigeren Supportkosten und niedrigeren Schulungskosten bei voller Funktionalität von Anfang an, einschließlich Load Balancer und Support. Parallels RAS ist online und bei zugelassenen Resellern erhältlich unter parallels.com/ras (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http://www.parallels.com/ras&esheet=51834952&newsitemid=20180711005313&lan=en-US&anchor=parallels.com/ras&index=10&md5=957b8691b6000d9c05ea3386f224471a).

Über Parallels

Parallels ist ein führendes Unternehmen für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Einzelanwendern erleichtern, auf jedem Gerät oder Betriebssystem die benötigten Programme und Dateien zu verwenden und darauf zuzugreifen. Parallels unterstützt Kunden dabei, die beste Technologie auf dem Markt zu nutzen, sei es Windows, Mac, iOS, Android oder die Cloud. Parallels löst komplexe Aufgabenstellungen im Zusammenhang mit der technischen Gestaltung und der Benutzeroberfläche und erlaubt Unternehmenskunden ebenso wie individuellen Anwendern, Anwendungen nach Bedarf zu nutzen - am lokalen Rechner, dezentral, im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud. Parallels, eine Geschäftseinheit von Corel, verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.parallels.com/de/about (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http://www.parallels.com/about&esheet=51834952&newsitemid=20180711005313&lan=en-US&anchor=parallels.com/about&index=11&md5=91ad138dddbd8ee34b7f9004c25bd48b).

Parallels und das Parallels-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Parallels IP Holdings GmbH. Alle weiteren Markenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.