ROUNDUP: Handelskrieg und Halbleiterflaute belasten Siltronic - Gewinnwarnung

MÜNCHEN - Der Handelskrieg zwischen den USA und China hinterlässt auch bei deutschen Unternehmen immer mehr Spuren: Der Hersteller von Wafern für Halbleiterunternehmen Siltronic muss bereits zum zweiten Mail im laufenden Jahr beim Ausblick zurückrudern. Die weltweiten Unsicherheiten und die Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologiekonzernen lasten auf der Nachfrage in der Branche, teilte der MDax -Konzern am Montagabend mit. Die bereits im April gesenkten Umsatz- und Gewinnziele dürften daher kaum noch erreicht werden. Für den Aktienkurs zeichnet sich eine Fortsetzung der Talfahrt ab.

ROUNDUP 2: Infineon zapft Kapitalmarkt für Cypress-Kauf an - Aktie fällt

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon hat sich einen Teil der benötigten neun Milliarden Euro für die geplante Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor über eine Kapitalerhöhung besorgt. Der Halbleiterkonzern platzierte dazu knapp 113 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 13,70 Euro in einem beschleunigten Verfahren bei institutionellen Investoren. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht das einem Abschlag von 4,6 Prozent. Vor Kosten und Provisionen nahm Infineon damit 1,55 Milliarden Euro ein, wie das Unternehmen aus Neubiberg bei München in der Nacht zu Dienstag mitteilte.

Senat beschließt Eckpunkte für fünfjährigen Mietenstopp in Berlin

BERLIN - Der rot-rot-grüne Berliner Senat will einen fünfjährigen Mietenstopp in der Hauptstadt einführen. Die Regierung einigte sich am Dienstag auf entsprechende Eckpunkte, wie Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) nach der Senatssitzung sagte. Sie sollen den Rahmen für einen Gesetzentwurf bilden, der Mitte Oktober beschlossen werden soll. Das Gesetz soll - so der Plan - spätestens im Januar 2020 in Kraft treten, wie die Senatorin betonte. Im Vorfeld war massive Kritik seitens der Wohnungswirtschaft und anderen Parteien an einem Mietendeckel geäußert worden. Es ist auch damit zu rechnen, dass geklagt wird.

ROUNDUP: Deutsche Wohnen wehrt sich gegen Enteignungsforderung

FRANKFURT - Inmitten der aufgeheizten Debatte um steigende Mieten hat sich der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen gegen Enteignungsforderungen gewehrt. Vorstandschef Michael Zahn sagte bei der Hauptversammlung am Dienstag, die Debatte um die Vergesellschaftung werde nicht von der Breite der Gesellschaft getragen. Das Unternehmen vermiete auch keine Luxuswohnungen. "Wir fokussieren uns auf die mittlere Schicht, wir bieten Wohnungen in mittlerer Qualität an, die bezahlbar sind."

ROUNDUP 2/EuGH: Deutsche Pkw-Maut ist rechtswidrig

LUXEMBURG - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Pkw-Maut in Deutschland gestoppt. Sie sei rechtswidrig und diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen EU-Staaten zugelassenen Fahrzeugen liege, erklärten die obersten EU-Richter am Dienstag in Luxemburg. Die Einführung der Maut nach dem jetzigen Modell ist damit nicht möglich.

Merkel lässt weiteres Vorgehen nach Maut-Urteil vorerst offen

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt das weitere Vorgehen nach dem Stopp der geplanten Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorerst offen. Das Urteil sei zu akzeptieren und zur Kenntnis zu nehmen, sagte sie am Dienstag in Berlin. Natürlich werde Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nun die Situation analysieren. "Und dann werden wir sagen, wie wir weiter vorgehen."

Verärgerte Aktionäre kritisieren Wirecard-Chefs: Bessere Kommunikation gefordert

MÜNCHEN - Nach wiederholten Kursstürzen bei der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard haben beunruhigte Aktionäre und Investoren ihrem Ärger Luft gemacht. Bei der Hauptversammlung des Dax -Unternehmens forderten mehrere Aktionärsvertreter unter Beifall der rund 1500 Aktionäre mehr Erklärungen und eine bessere Kommunikation von Vorstandschef Markus Braun und seinen Kollegen.

Werk Kaiserslautern: Opel einigt sich mit Betriebsrat auf Paket

RÜSSELSHEIM - Opel hat sich mit dem Betriebsrat auf Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung für das Werk Kaiserslautern geeinigt. Demnach werden Verträge von jungen Facharbeitern entfristet und Auszubildenden die Übernahme garantiert, teilte der Autobauer am Dienstag in Rüsselsheim mit. Zudem seien etwa Investitionen für eine Anlage zur Warmumformung von Stahl beschlossen worden. Damit sei Kaiserslautern das einzige Werk der französischen PSA -Gruppe, in dem diese Technologie angewendet werde. Das Werk in Kaiserslautern werde so als "wichtige Säule" des weltweiten Produktionsverbundes gestärkt, erklärte Personal-Geschäftsführer Ralph Wangemann.

ROUNDUP: Vapiano tief in roten Zahlen - erst 2021 wird wieder Gewinn erwartet

KÖLN - Nach einem heftigen Verlust sieht sich die angeschlagene Kölner Restaurantkette Vapiano erst 2021 zurück in der Gewinnzone. "Das vergangene Jahr war eine Enttäuschung für uns, nun blicken wir aber nach vorne - die Finanzierung ist bis 2022 gesichert", sagte Vapiano-Vorstandschef Cornelius Everke am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Vapiano-Aktien standen mit leichten Abschlägen in einem insgesamt festen Gesamtmarkt etwas unter Druck.

Siemens verkauft E-Flugzeugmotoren an Rolls-Royce

MÜNCHEN - Siemens will eines seiner bekanntesten Zukunftsprojekte verkaufen: Die Entwicklung elektrischer Flugzeugmotoren soll zum Jahresende mit sämtlichen 180 Mitarbeitern vom britischen Triebwerkhersteller Rolls-Royce übernommen werden, wie der Münchner Dax -Konzern am Dienstag mitteilte.

Bahnchef Lutz muss Aufsichtsrat von neuer Strategie überzeugen

POTSDAM - Mehr Fahrgäste und mehr Güter auf die Schiene - wie das gelingen kann, darüber hat am Dienstag der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn Beratungen aufgenommen. Konzernchef Richard Lutz wollte dem Kontrollgremium bei der Klausurtagung in Potsdam seine Strategie "Starke Schiene" präsentieren. "Deutschland wird seine Klimaziele nur erreichen, wenn es im kommenden Jahr gelingt, massiv Verkehr auf die Schiene zu verlagern", argumentiert Lutz in dem Papier.

ProSieben startet seine Streaming-Plattform Joyn

MÜNCHEN - ProSiebens neue senderübergreifende Streaming-Plattform Joyn geht an den Start. Damit lässt sich ab sofort ein umfangreiches Free-TV-Angebot nutzen. Unter anderen gehören die Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery dazu sowie Programme von ARD und ZDF, Phoenix, 3sat, Arte, Viacom, Welt und Sport1, wie Joyn am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien 55 Live-TV-Sender beteiligt. Joyn lässt sich im Web, über Smart-TV oder per Smarthphone nutzen.

AIRSHOW: Boeing findet Kunden für 25 'Dreamliner'-Langstreckenjets

LE BOURGET - Der Flugzeugbauer Boeing hat auf der Pariser Luftfahrtmesse Kunden für 25 Langstreckenjets vom Typ 787 "Dreamliner" gefunden. Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air will 20 Maschinen der Reihe kaufen, wie Boeing am Dienstag auf der Air Show in Le Bourget bei Paris mitteilte. Zehn weitere "Dreamliner"-Jets will das Unternehmen bei dem Flugzeugfinanzierer ALC leasen, der seine bestehende Order bei Boeing in diesem Zuge um fünf Jets aufstockte.

Weitere Meldungen

-Roche erhält für neues Krebsmittel erste Zulassung in Japan

-ADAC fordert völligen Verzicht auf Pkw-Maut

-ROUNDUP/TV-Quoten: Frauen liegen klar vor U21-Männern

-ROUNDUP 2: Borussia Dortmund verlängert mit Trainer Favre - Vertrag bis 2021

-Erneut Warnstreiks an Banken in Niedersachsen und Bremen

-Acea: Pkw-Neuzulassungen fangen sich nach acht Monaten

-EU-Kommission: Deutschland muss beim Klimaschutz nachlegen

-Oetker setzt nach Verkauf seiner Reederei ganz auf Konsumgüter

-Flüssiges Gas als Treibstoff: Schifffahrt braucht viel Zeit

-Pflegekosten steigen weiter - Kassen für neue Finanzierungen

-Deutschland: Gastgewerbe bekommt im Ostermonat April Dämpfer

-Versum-Aktionäre stimmen Übernahme durch Darmstädter Merck zu

-Windanlagenbauer Nordex erhält Auftrag für 300 Megawatt-Projekt in den USA

-AIRSHOW: Airbus erhält Großauftrag von den Philippinen - auch für neuen A321XLR

-Volkswagen will Einheit für Auto-Software mit 5000 IT-Experten aufbauen

-ROUNDUP: Geldabheben am Bankschalter darf extra kosten - aber nicht zu viel

-ROUNDUP: Für Chemie-Tarifrunde Wahl zwischen Geld und Freizeit gefordert

-Redaktionen von 'Spiegel' und 'Spiegel online' sollen fusionieren

-CTS Eventim-Partner Kapsch TrafficCom erwartet keine Belastung nach Maut-Urteil°

