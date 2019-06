Bei der Evotec-Aktie zeigt die Kurve seit Anfang Juni wieder eindeutig nach oben. In diesem Monat stehen bereits Kursgewinne von mehr als 10 Prozent zu Buche. Dabei konnten die Anleger auch die 50-Tagelinie (EMA50) zurückerobern, was positiv zu werten ist. Inzwischen notiert die Aktie bei 23,60 Euro, der Supertrend zeigt in der 4-Stunden-Ansicht schon seit einigen Tagen einen Bullenmarkt an. In der Tagesansicht könnte es nun zu einem bullischen Wechsel kommen. Aus charttechnischer Sicht ergibt ...

