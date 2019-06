Erfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Ein ganz normales Leben kommt für Spirou und Max nicht in Frage. Viel lieber möchten sie eigene Wege gehen und ihr Leben selbst bestimmen. KiKA zeigt die Premieren "Der kleine Spirou" am 21. Juni und "Familie Smart" am 28. Juni jeweils um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD.



Spannende Kinofilm-Premiere: "Der kleine Spirou" (KiKA)



Der kleine Spirou (Sacha Pinault) steckt in einer ziemlichen Klemme. Nach den Sommerferien soll auch er an eine Hotelpagenschule wechseln und damit an die langjährige Familientradition anknüpfen. Doch Spirou würde viel lieber auf der Schule bei seinen Freunden bleiben und mit seiner großen Liebe Suzette (Lila Poulet) um die Welt reisen. Als eine Wahrsagerin (Armelle) ihm viele spannende Abenteuer vorhersagt, nimmt Spirou sein Schicksal selbst in die Hand und stürzt sich zusammen mit seinen Freunden in außergewöhnliche Abenteuer.



Der französisch-belgische Spielfilm basiert auf den legendären Comicreihen "Spirou & Fantasio" sowie "Der kleine Spirou" und wurde von Les Films du Cap und Les Partenaires produziert. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Tina Sicker.



Abenteuerfilm für die ganze Familie: "Familie Smart" (KiKA)



Max (Matheu Hinzen) gehört zu der erfolgreichen Erfinderfamilie Smart. Nur seine eigenen Erfindungen gehen regelmäßig schief. Als seine Familie erneut zur größten Erfindermesse der Welt eingeladen wird, beschließt er, lieber alleine zu Hause zu bleiben. Die Einladung stellt sich als Falle heraus und Max gerät in die Hände von Elon Teslison (Najib Amhali) - dem Absender der falschen Einladung. Dieser will die Pläne der Smarts klauen, um endlich auf der Erfindermesse den ersten Preis zu gewinnen. Nun liegt es an Max, mit einer selbstgebauten Erfindung seine Familie zu retten.



Produziert wurde der turbulente 80-minütige niederländische Spielfilm von Just Productions und Gates Pictures. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Corinna Schier.



Was Spirou und Max bei ihren Abenteuern erleben, erfahren die KiKA-Zuschauer*innen bei den Premieren von der "Der kleine Spirou" am 21. Juni und "Familie Smart" am 28. Juni jeweils um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD. Nach der Ausstrahlung sind die Filme auch auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.



Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de. Registrierte Nutzer können vorab im Bereich "Presse Plus" den Film "Der kleine Spirou" ansehen.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: +49 0361.218-1827 Telefax: +49 0361.218-291827 kika-presse.de