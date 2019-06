Frankfurt am Main (ots) - Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) setzt mit dem Titel "Japan. Faszination zwischen Tradition und Zukunft" ihre Reihe mit informativen und unterhaltenden Reise-Hörbüchern fort.



Das Hörbuch "Japan" der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) bietet spannende Reisereportagen von F.A.Z.-Autoren über die verschiedensten landestypischen Schauplätze Japans: darunter sind Groschengrab-Spielhallen und die legendäre U-Bahn in Tokio, malerische Bergdörfer auf der Südinsel Kyushu, ein Ausbildungsinstitut für junge Geishas, eindrucksvolle Shinto-Tempel, das weltweit einzige Ninja-Museum und ein traditioneller vulkanischer Badeort.



Insgesamt zehn Reisereportagen aus F.A.Z. und Sonntagszeitung führen den Hörer durch das Land in Fernost mit allerlei Kuriositäten und Informationen, die nicht im Reiseführer stehen. Die musikalische Einstimmung und die einfühlsame Vertonung durch die beiden Sprecher Thomas Stecher und Christian Geisler machen das Hörbuch zu einem ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Hörerlebnis.



Das F.A.Z.-Hörbuch "Japan. Faszination zwischen Tradition und Zukunft" hat eine Spieldauer von 2 Stunden und 25 Minuten auf zwei Audio-CDs. Es ist zum Preis von 19,90 Euro im Internet unter www.faz-hoerbuch.de, telefonisch unter 0 69/7591 1010 oder im Buchhandel erhältlich. Den Hörbuch-Download (ISBN 978-3-89843-575-8) gibt es in vielen Online-Shops.



Eine Hörprobe ist unter www.faz-podcast.de abrufbar.



F.A.Z.-Hörbuch "Japan. Faszination zwischen Tradition und Zukunft" Hörbuch mit 2 Audio-CDs, Spieldauer 2:25 Stunden 19,90 Euro, ISBN 978-3-89843-445-4 MP3-Download, Spieldauer 2:25 Stunden 18,99 Euro, ISBN 978-3-89843-575-8



