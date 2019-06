Fed-Chef Powell könnte diesen Mittwoch Hinweise auf eine Zinssenkung verkünden. Unterdessen legt die Facebook-Aktie nach der Präsentation seiner Kryptowährung zu.

In der Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed steigen Anleger in den US-Aktienmarkt ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung am Dienstag bis zu 1,6 Prozent zu.

Die US-Notenbank werde zwar diesen Mittwoch noch keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...