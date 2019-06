Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index testete zuletzt noch einmal das bisherige Tief der Konsolidierung im Bereich von 7.455 Punkten, unterbot dieses aber nicht nachhaltig, wie in der letzten Analyse eigentlich präferiert war. Heute könnte der Index mit einem lauten Knall die Verschnaufpause der letzten Tage beenden. Was wären die Voraussetzungen hierfür?

In einem ersten Schritt müsste der Nasdaq-100 den Widerstand bei 7.595 Punkten hinter sich lassen. Gelingt dies, wäre die Aufwärtsbewegung seit Anfang des Monats bestätigt. In einem weiteren Schritt müsste der Index dann die Hochs bei 7.623/7.627 Punkten überwinden. Grundsätzlich wäre in einem solchen Fall der Weg in Richtung des Allzeithochs bei 7.852 Punkten frei. Als Zwischenziel dienen 7.700 Punkte.

Im Falle eines Ausbruchs zur Oberseite dient die Marke von 7.595 Punkten als neue Untersttüzung, darunter der Bereich 7.510/7.500 Punkte. Fällt der Nasdaq-100 aber auch unter 7.454 Punkte, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben auf 7.310 und 7.200 Punkten sollten in diesem bärischen Szenario eingeplant werden.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.04.2019 - 17.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 17.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Nasdaq-100 - Machen die Käufer Nägel mit Köpfen?