Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 11.06. war die Aktie im Begriff, neues Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Ein positiver Analystenkommentar kreierte damals Kaufstimmung und der Wert lief daraufhin einen eminent wichtigen Widerstand an. Am Ende reichte es nicht, ein neues charttechnisches Kaufsignal zu generieren. Die Tür blieb, wenn man so will, zu. Aktuell kommt der Wert wieder zurück. ...

