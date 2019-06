Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Infineon wieder. Um die größte Übernahme der Firmengeschichte stemmen zu können, hat sich der Halbleiterhersteller nun frisches Kapital besorgt. Bei den Verkäufen steht Wirecard auf dem ersten Platz. Heute findet in München die Hauptversammlung des Technologiekonzerns statt.