Baden-Baden (ots) - Dienstag, 18. Juni 2019 (Woche 25)/18.06.2019



Tagestipp



20.15 Marktcheck



Moderation Hendrike Brenninkmeyer



Billig-Shops - wie gut sind Tedi und Co.? Billig-Shops erobern die Fußgängerzonen. Ob Tedi, Kodi oder Action - in solchen Läden gibt es fast alles zu kaufen, vom Putzlappen über Geschirr bis hin zu Kleinelektronik. Niedrigpreise und Wühltische lösen oft Hamsterkäufe bei Verbrauchern aus. Doch was taugen die Produkte aus den Billig-Läden? "Marktcheck" deckt auf.



Auto-Ersatzteile - muss es wirklich so teuer sein? Mit Ersatzteilen wie Bremsen, Rückleuchten oder Stoßdämpfern verdienen die Autohersteller viel Geld. Und die Preissteigerungen sind enorm. "Marktcheck" überprüft, wie hoch der Preisunterschied bei verschiedenen Werkstätten ist und will wissen, ob es auch günstige Ersatzteil-Alternativen gibt.



Bahnfahrt - was muss sich der Kunde gefallen lassen? Der Zug ist weg, die Bahn will - nach Rücksprache - die Kosten für die Taxifahrt übernehmen. Was die Erstattung betrifft, muss sich ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Lambrecht in der Pfalz allerdings gedulden. Nicht nur Wochen, nein Monate. Wie verhält es sich, wenn das Fahrrad im Zug geklaut wird? Muss die Bahn dafür aufkommen? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps und Hinweise. Und er erklärt, ob ein Fahrgast trotz gültigen Tickets den Zug verlassen muss?



Dachfenstertausch - wie gut arbeiten die Handwerker? Dachfenster sind oft einem besonderen Verschleiß ausgesetzt, Wind und Wetter hinterlassen ihre Spuren. Doch ein Austausch will gekonnt sein. Wie stellen sich Dachdecker an? Welcher arbeitet fachmännisch und gut? "Marktcheck" macht den Test.



Burger-Hype - muss es immer Fleisch sein? Der "Beyond Meat Burger" ist vor allem eines - fleischlos. Was bei der Nachfrage allerdings keine Rolle spielt. Als ihn der Discounter Lidl vergangenen Monat für eine Aktion ins Sortiment nimmt, löst das einen Ansturm aus. Innerhalb kürzester Zeit war der vegane Fleischersatz vergriffen. Jetzt folgt eine neue Aktion und auch viele Burger-Läden haben das Fleischersatz-Produkt auf die Speisekarte gesetzt. Wie gut ist der Burger und was steckt drin? "Marktcheck" klärt auf.



"Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck



Mittwoch, 19. Juni 2019 (Woche 25)/18.06.2019



ab 03.45 h: Geänbderten Programmablauf beachten!



03.45 (VPS 03.50) Rentnercops (WH) Engel 07 Fernsehserie Deutschland 2017 Erstsendung: 08.03.2017 in Das Erste



Rollen und Darsteller:



Edwin Bremer____Tilo Prückner Günter Hoffmann____Wolfgang Winkler Vicky Adam____Katja Danowski Hui Ko____Aaron Le Dr. Rosalind Schmidt____Helene Grass Heidrun Hoffmann____Verena Plangger Tina____Isabelle Barth Hanno____Christian Hockenbrink Joschua____Paul Eilert Lotta____Katharina Witza Polizeipräsident Plocher____Michael Prelle Maria Fröbel____Martina Eitner-Acheampong Freundin____Luise Risch und andere Folge 24/24



04.40 BW+RP: Heiter bis tödlich - Alles Klara (WH) Adalmars Fluch Fernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 17.05.2016 in Das Erste



Rollen und Darsteller:



Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix Eitner Tom "Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas Berg Dr. Gertrud Müller-Dietz____Alexa Maria Surholt Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Kati Herrmann____Sophie Lutz Lutz Christoph____Sebastian Achilles Uschi Möllendorf____Karen Böhne Carlo Pavone____Roberto Guerra Heiner Kosmalla____Michael Schönborn Kurt Leberecht____Falk Rockstroh Frau Dr. Hornbostel____Theresa Berlage und andere Folge 39



04.40 (VPS 04.39) SR: SR Memories - France Gall Erstsendung: 03.05.2018 in SR



04.50 SR: Romantische Straße, da will ich hin! (WH von SA) mit Michael Friemel Erstsendung: 07.10.2017 in SWR/SR Folge 1/2



05.20 SR: aktueller bericht



05.20 (VPS 05.30) BW+RP: Okay S.I.R. (WH) Eine Reise mit Papa Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 28.02.1973 in SWR Autor: Wilfried Schröder



Rollen und Darsteller:



S.I.R. ____Anneliese Uhlig Biggi ____Anita Kupsch Conny ____Monika Peitsch Dr. David Sullivan ____Ferdy Mayne und andere Kamera: Hermann Gruber, Hans Zinner Musik: Klaus Doldinger Folge 18/32



05.50 BW+RP: Reisetipp Südwest



Radwandern - Von der Eifel an die Mosel Erstsendung: 05.06.2018 in SWR



Dienstag, 25. Juni 2019 (Woche 26)/18.06.2019



Tagestipp



18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten



Ob in Gärten, Dörfern oder Städten - Zäune gibt es überall und in allen möglichen Formen. Eine kleine Firma in Freiburg hat sich auf einen ganz besondere Naturzaun spezialisiert: den sogenannten Staketenzaun aus unbehandeltem Kastanienholz. Ursprünglich kommt er aus der Küstenregion in Frankreich und soll dort seit jeher das Dünenwandern verhindern. Doch seit einiger Zeit findet er auch bei uns im Südwesten immer mehr Anhänger. "natürlich!" mit Axel Weiss hat die Firma besucht und beim Zaunbau kräftig mit angepackt.



Wer träumt nicht manchmal davon, im Leben alles ganz anders zu machen. Zwei Menschen im Westerwald, die seit Jahren meist vor dem Computer sitzen, wollen es beim Träumen nicht belassen. Mit Pferden und alten landwirtschaftlichen Geräten bearbeiten sie einen kleinen Acker und bauen dort Bio-Gemüse an. Was sie ernten, vermarkten sie über einen kleinen Biohof ganz in der Nähe. Noch sind die Beiden in der Versuchs- und Aufbauphase, aber das soll sich schon bald ändern.



Außerdem in "natürlich!": Auch wenn die Natur oft ungeordnet und chaotisch wirkt, steckt in ihr doch sehr viel mehr Mathematik als wir denken. Für das Klima haben Moose und Flechten einen unschätzbaren Wert. Um sie zu erforschen, untersuchen Wissenschaftler in Kaiserlautern die Baumkronen der Wälder.



Imkern wird immer mehr zum Trend. Doch kein Bienenvolk ohne Königin. Zum Glück gibt es in Südbaden einen Imker, der sich ganz auf die Züchtung von Königinnen spezialisiert hat.



Donnerstag, 27. Juni 2019 (Woche 26)/18.06.2019



18.15 RP: Marktfrisch in Mayen



Erstsendung: 31.08.2017 in SWR



Geeiste Gurken-Kirsch-Suppe mit Pferdeschinken und Croutons klingt nach einem klarem Gewinner im SWR Küchenduell. Aber Kartoffel-Rösti an Kräuterquark mit Möhren-Kohlrabi-Salat hat natürlich auch Chancen. Die geeiste Gurke kommt von Profikoch Frank Brunswig, aber Jens Hübschen findet auf dem Wochenmarkt in Mayen eine großartige Kochhilfe - das Duell wird spannend. Die Jury entscheidet, wer in der Vulkaneifel das bessere Gericht auf den Tisch bringt.



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Geplante Themen:



"SWR Doku Festival" - "Kunscht!" stellt vor, was in Stuttgart ins Rennen um den "Deutschen Dokumentarfilmpreis" geht.



"Atem-Beraubend" - Ausnahme-Choreograf Akram Khan lässt das Stuttgarter Ballett zu einem Bühnenbild von Anish Kapoor tanzen.



"inter!m - Festival" - ein kultureller Stadtrundgang in Ehingen auf der Schwäbischen Alb zeigt, dass Kunst keine Großstadt braucht.



"Corpus Haenslianum" - wenn der Schweizer Christoph Hänsli (nicht nur) Mortadella-Scheiben in Serie malt, ist das schon einen Bildband wert.



"Kultur-Tipps"



Samstag, 29. Juni 2019 (Woche 27)/18.06.2019



18.15 RP: Landesart Plus



Handelsgeschichte in Rheinland-Pfalz



Die 30-minütige TV-Dokumentation zeigt, dass es auch vor unserer heutigen vernetzten Welt eine Form des globalen Handels gab. Sie erzählt die Geschichten der Händler, die schon in der Antike und im Mittelalter als große Kommunikatoren gewirkt haben. Das Miteinander-ins-Gespräch-Kommen, das Anprobieren und Befühlen der Ware vor dem Kauf und die Beratung: Auf all das scheinen immer weniger Menschen Wert zu legen. Dabei gibt es sie noch, die Kundinnen und Kunden, die nur bei der Verkäuferin ihres Herzens persönlich shoppen und wo die Kommunikation wichtiger ist als das Produkt selbst.



Heute ist sie in vielen Städten noch immer die Wirbelsäule des Handels - die Fußgängerzone. Doch in Zeiten des Online-Handels ist es schwieriger denn je für den Einzelhandel, die hohen Mieten zu bezahlen, wenn gleichzeitig immer mehr Kunden ins Netz abwandern. Der Online-Handel verdrängt die Ankermieter in den Fußgängerzonen und mit ihnen die kleinen engagierten Einzelhändler - Bilder von der Innenstadt in Neuwied am Rhein heute und in den 70er Jahren führen das eindrücklich vor Augen. Heute setzt in Neuwied ein Aktionsforum alles in Bewegung, um das Steuer nochmal herumzureißen - damit die Fußgängerzone wieder zum "Theaterfoyer wird, in dem man den neuesten Klatsch austauscht."



Ist das Ende des stationären Handels schon ganz nah oder regt sich mittlerweile Widerstand gegen die gesichtslosen Paket-Riesen? Welche Impulse, welche Initiativen gibt es im Land? Die "Landesart"-Doku zeigt ein paar spannende Beispiele. Der Film von Maja Hattesen ist eine unterhaltsame Zeitreise in die Welt des Handels im Südwesten, der zeigt, wie Kaufen und Verkaufen schon immer ein feines Netz zwischen den Menschen gesponnen hat.



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten



"Stadt-Land-Quiz"-Moderator Jens Hübschen schlüpft heute in die Lehrerrolle. Er will herausfinden, wie gut das Allgemeinwissen der Mainzer und Freiburger ist. In seinem Quiz-Computer hat er Fragen aus den unterschiedlichen Schulfächern dabei: Wer erkennt deutsche Städte an der Skyline, wer hat spontan die richtigen Geschichtsdaten parat und wer kann den Erlkönig noch auswendig aufsagen? Mut zur Lücke gilt heute nicht - wer hat in der Schule besser aufgepasst, Mainz oder Freiburg?



Sonntag, 14. Juli 2019 (Woche 29)/18.06.2019



20.15 Geschichte & Entdeckungen (bis 21.45 Uhr) Das Salzkammergut



Das österreichische Salzkammergut zählt zu den beeindruckendsten Landschaften Zentraleuropas. Geprägt von malerischen Seen und markanten Gipfeln verbirgt sich tief in seinem Untergrund das weiße Gold, das die Region gestaltet und ihre Geschicke bestimmt hat: Salz.



Der Film erzählt vom Reichtum, den der Salzbergbau den Menschen gebracht hat, von der Geologie, der Tier- und Pflanzenwelt im Salzkammergut.



Dienstag, 30. Juli 2019 (Woche 31)/18.06.2019



21.00 h: Geänderten Beitrag beachten!



21.00 (VPS 20.59) Preiswert, nützlich gut? Fahrräder Erstsendung: 25.09.2018 in SWR/SR



