Der Eröffnungskurs des legendären Jeansherstellers Levi Strauss & Co. lag Ende März bei 22,25 US-Dollar. Sehr schnell stellte sich anschließend eine grobe Seitwärtsbewegung mit Kursschwankungen zwischen 21,34 und 24,50 US-Dollar ein, die ab Ende April jedoch immer kleiner wurde und schließlich Ende Mai in einem Ausverkauf auf 18,92 US-Dollar endete. Von diesem Niveau aus konnte sich die Aktie jedoch wieder merklich erholen und in den Widerstandsbereich von 22 US-Dollar zulegen. Seit Anfang dieses Monats schwankt Das Papier zwischen dieser Marke und der Horizontalunterstützung von 20,50 US-Dollar erneut seitwärts. Größere Signale konnten daraus noch nicht abgeleitet werden, derzeit kämpft die Aktie um die obere Hürde und damit ein Weiterkommen zurück zu den Hochs aus Mitte April. Grund für die Annahme eines weiteren Kursanstiegs liefern zwei Besonderheiten im Kursverlauf seit Ende Mai. Zum einen ist das die aktuelle Rechteckkonsolidierung zwischen 20,50 und 22 US-Dollar, zum anderen ...

