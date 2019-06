Winterthur/Thun (ots) - Die strategische Kooperation der Spital

STS AG und der Medbase Gruppe, welche Ende 2017 vereinbart worden

ist, trägt erste Früchte: In Zweisimmen im Berner Oberland entsteht

per Frühjahr 2020 eine erste gemeinsam geführte Ärztepraxis.



Die Spital STS AG und die Medbase Gruppe haben im Dezember 2017

eine strategische Kooperation vereinbart und zu diesem Zweck die

gemeinsame Unternehmung Medbase Berner Oberland AG gegründet. Mit dem

Konzept «Integrierte Gesundheitsregion Berner Oberland» verfolgt

diese seither das Ziel, die medizinische Grundversorgung der

regionalen Bevölkerung langfristig sicherzustellen.



Ärztepraxis in Zweisimmen



Die neue Ärztepraxis, welche ab Frühjahr 2020 ihre Türen im

Migros-Neubau in der Märithalle in Zweisimmen öffnet, ist eines der

Projekte der Medbase Berner Oberland AG. Die Patientinnen und

Patienten erhalten auf einer Fläche von etwas über 400m2 ein breites

medizinisches Angebot, welches von der hausärztlichen Sprechstunde

bis zu spezialärztlichen Untersuchungen reicht. Auch Säuglinge,

Kinder und Jugendliche werden in der neuen Ärztepraxis umfassend

betreut. Eng begleitet wird die Realisierung der neuen Praxis von Dr.

med. Thomas Zimmerli und Dr. med. Ueli Stucki. Beide führen heute

eine eigene Hausarztpraxis in Zweisimmen und werden zukünftig in der

neuen Ärztepraxis mit einem Teilzeitpensum tätig sein. Die beiden

Praxen werden bis zur Eröffnung im März 2020 wie gewohnt

weiterbetrieben. Zusätzlich wird eine Fachärztin in Kinder- und

Jugendmedizin das Team in der Praxis an der Bolgengasse 38 ergänzen.

Die nahtlose Weiterbetreuung der Patientinnen und Patienten kann

damit gesichert werden. Dank der Kooperation der Medbase und der

Spital STS AG sowie dem Engagement der Genossenschaft Migros Aare,

welche die Räumlichkeiten in ihrem Neubau sicherstellt, kann der

Erhalt der hausärztlichen Versorgung in der Region langfristig

gewährleistet werden.



Projekt Gesundheit-Simme-Saane



Neben dem Aufbau der Ärztepraxis in Zweisimmen engagiert sich die

Medbase Berner Oberland AG aktiv im Projekt «Medizinische Grund- und

Spitalversorgung im Simmental und Saanenland» (GSS). In verschiedenen

Arbeitsgruppen werden gemeinsam Lösungen gesucht, um die künftige

Versorgung in der Region sicherzustellen. Es geht darum, vorhandene

und neue Strukturen sinnvoll zu nutzen und optimal für die Zukunft

auszurichten. Zentral ist dabei die enge und kooperative

Zusammenarbeit der lokalen und regionalen Gesundheitsakteure. Auch

die neue Ärztepraxis in Zweisimmen soll als Teil dieses breit

aufgestellten Netzwerks eine Schlüsselrolle spielen. Für angehende

Hausärzte und weitere medizinische Fachpersonen entstehen spannende

Zusammenarbeitsmodelle in einem attraktiven Arbeitsumfeld.



Die starke Kooperation und die langjährige Zusammenarbeit der

Spital STS AG und der Medbase Gruppe bilden die Basis dafür,

gemeinsam sowohl in Zweisimmen als auch beim Engagement im Projekt

GSS ein integrales und zukunftsweisendes Versorgungskonzept zu

verfolgen.



Medbase Gruppe



Die Medbase Gruppe betreibt als führende ambulante

Gesundheitsdienstleisterin schweizweit an über 50 Standorten

medizinische Zentren. Neu zählen die 42 Standorte der

Topwell-Apotheken zur Gruppe. Gemeinsam betreuen rund 1'700

Mitarbeitende die Patientinnen und Patienten ganzheitlich von der

Prävention über die Akutmedizin bis zur Rehabilitation. Rund 300

Haus- und Spezialärzt/innen, über 360 Therapeut/innen sowie 140

Apotheker/innen arbeiten koordiniert und interprofessionell in der

Gruppe zusammen. Für Firmen bietet Medbase Corporate Health

spezifische Beratungen und ganzheitliche Projekte im Betrieblichen

Gesundheitsmanagement an.



www.medbase.ch



Spital STS AG



Die Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS) AG gewährleistet als

Regionales Spitalzentrum in den Spitalbetrieben Thun und Zweisimmen

die medizinische Versorgung für eine stetige Wohnbevölkerung von über

130'000 Menschen und die Touristen in der Region. Über 1'900

Mitarbeitende sorgen rund um die Uhr für das Wohl der Patientinnen

und Patienten. Pro Jahr werden rund 16'500 stationäre Patienten

behandelt und rund 215'000 ambulante Patientenbesuche verzeichnet.

Nebst der medizinischen und pflegerischen Akutversorgung

gewährleistet die Spital STS AG in ihrem Versorgungsgebiet den

Ambulanz- und Rettungsdienst und die ambulante und tagesstationäre

psychiatrische Versorgung. Hinzu kommt die Führung von verschiedenen

Langzeitpflege- und Altersheim-Einrichtungen (Alterswohnen STS AG),

das Engagement für die berufliche Eingliederung (BFK Thun), die

Beteiligung an der easyCab AG im Bereich der Behinderten-, Rollstuhl-

und Patiententransporte in der Region Bern und erweiterten Umgebung

sowie an der Medbase Berner Oberland AG im Tätigkeitsfeld der

ambulanten Grundversorgung.



www.spitalstsag.ch



