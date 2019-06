BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 6 der VO-EU Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 3 der DVO-EU 2016/1052 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen DGAP-News: BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 6 der VO-EU Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 3 der DVO-EU 2016/1052 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen 18.06.2019 / 17:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und 6 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen Die flatex Bank AG, Frankfurt am Main, hat über ihre Repräsentanz BankM, Frankfurt am Main, als Stabilisierungsmanager im Zusammenhang mit dem Börsengang der Frequentis AG, Wien, und der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) der Frequentis AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (ISIN: ATFREQUENT09; WKN: A2PHG5; Börsenkürzel: FQT) zum Handel im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Wiener Börse (prime market) im Zeitraum vom 14.05.2019 bis einschließlich 12.06.2019 Stabilisierungsmaßnahmen an der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb der nachfolgend aufgeführten Kursspannen durchgeführt: Datum Niedrigster Kurs Höchster Kurs 14.05.2019 EUR 17,00 EUR 18,00 21.05.2019 EUR 17,98 EUR 18,00 22.05.2019 EUR 17,90 EUR 18,00 30.05.2019 EUR 17,80 EUR 17,80 31.05.2019 EUR 17,80 EUR 17,80 03.06.2019 EUR 17,80 EUR 17,80 04.06.2019 EUR 17,80 EUR 17,80 05.06.2019 EUR 17,80 EUR 17,80 06.06.2019 EUR 17,94 EUR 18,00 07.06.2019 EUR 18,00 EUR 18,00 11.06.2019 EUR 18,00 EUR 18,00 12.06.2019 EUR 17,88 EUR 18,00 Handelsplatz: XETRA (regulierter Markt Frankfurter Wertpapierbörse) 18.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 826895 18.06.2019 AXC0272 2019-06-18/17:24