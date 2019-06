Nicht nur das Einkommen von Männern ist im Schnitt höher als das von Frauen - auch die Rente fällt bei Männern üppiger aus. Wie groß diese Rentenlücke in den Ländern Europas ist, unterscheidet sich mitunter gravierend.

Frauen verdienen durchschnittlich weniger als Männer. Es erscheint daher einleuchtend, dass sie auch weniger Rente bekommen. Mit der Lohnlücke hat die Rentenlücke jedoch nicht unbedingt zu tun. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt.

Demnach hat die im Durchschnitt geringere Rente von Frauen - bereinigt um Unterschiede in Bildung und Alter zwischen Männern und Frauen - vor allem damit zu tun, dass Frauen in einigen Ländern Europas Ende der 90er Jahre noch sehr viel häufiger als Männer nicht erwerbstätig waren oder nur in Teilzeit arbeiten, schreiben die Forscherinnen.

So erklären sich auch die geographischen Unterschiede: Vergleichsweise gering ist die Rentenlücke in skandinavischen und osteuropäischen Ländern, wo Männer und Frauen ähnlich häufig oder selten ihre Arbeitszeit reduzieren. Eher hoch ist sie in südeuropäischen Ländern, ...

