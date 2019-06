Mario Draghis Ankündigung die Geldpolitik noch weiter zu lockern war eine Überraschung, die zu steigenden DAX-Kursen geführt hat. "So richtig aus dem gröbsten ist das heimische Börsenbarometer aber noch nicht." Trump versucht einerseits das Geschehen an der Notenbank zu beeinflussen und auch der Handelskonflikt zehrt weiter an den Nerven der Anleger. "So lange Donald Trump noch stur ist, wird der Handelskonflikt noch andauern." Beim Goldpreis steht möglicherweise eine Trendwende bevor. Das Edelmetall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...