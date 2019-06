Bayer will das Urteil im dritten Glyphosat-Prozess nicht hinnehmen. Der Konzern bittet um eine Aufhebung des Urteils oder die Anordnung eines neuen Verfahrens.

Bayer hat einen US-Richter gebeten, das Milliarden-Urteil einer kalifornischen Jury gegen den Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern im Glyphosat-Prozess aufzuheben. Die Entscheidung der Geschworenen werde nicht von den Fakten getragen, hieß es in den am Montag bei dem Gericht in Oakland ...

