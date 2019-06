Das USD/CAD-Paar geriet in der zweiten Tageshälfte erneut unter Abwärtsdruck und fiel unter die Marke von 1,34, da der Loonie angesichts steigender Rohölpreise an Stärke gewann. Zuletzt handelte das Paar auf 1,3393 und verlor damit 0,12% an Wert. Die dovishen Äußerungen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank Draghi in einer Rede am Dienstag sorgten ...

