Ascend Performance Materials, ein weltweit tätiger Anbieter erstklassiger Chemikalien, Fasern und Kunststoffe, hat heute den Abschluss einer mehrere Millionen US-Dollar schweren Investition in Zuverlässigkeit und Kapazitäten der Produktion von Nitrilotriessigsäure in der Chocolate Bayou-Anlage des Unternehmens in Alvin, Texas, bekanntgegeben. Mit dieser Investition konnte die Produktion der biodegradablen Chelatverbindung des Unternehmens FlexaTrac-NTA um über zehn Prozent erhöht werden.

"Die Nachfrage nach unserem FlexaTrac-NTA ist in den letzten zwei Jahren um fast 30 Prozent gestiegen", sagte Jonathan Craig, Vice President Spezialchemikalien bei Ascend. "Mit unseren ständigen Investitionen in Kapazität und Produktion möchten wir unseren Kunden eine biodegradable, kosteneffektive Lösung liefern, die deren Bedarf gerecht wird."

FlexaTrac-NTA ist ein äußerst effektiver Chelatbildner, der vor allem bei Anwendungen der industriellen Reinigung und von Öl und Gas genutzt wird, um schwere Metallionen zu binden und zu isolieren. NTA hat eine höhere Bindungskapazität als andere weitverbreitete Chelatverbindungen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials ist ein globaler Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und Chemikalien und der weltweit größte integrierte Hersteller von PA66-Harz. Ascend mit Hauptsitz in der texanischen Metropole Houston hat neun globale Standorte, darunter fünf vollstufige Produktionsstätten im Südosten der USA und eine Compoundierungsanlage zur Kunststoffherstellung in Europa, die sich ausschließlich der Innovation und sicheren Produktion von Nylon 6,6 widmen. Mit drei der weltweit größten Chemiefabriken sind die Materialien von Ascend die Bausteine ??für Produkte, die in alltäglichen Anwendungen von Bekleidung über Airbags, Kabelbindern, Leiterplatten und Teppichen bis hin zu Autoteilen zum Einsatz kommen. Die 2.600 Mitarbeiter starke globale Belegschaft von Ascend setzt sich dafür ein, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zu bewegen und die Entwicklung von Nylon-6,6-Lösungen voranzutreiben, die jeden Tag und überall für jedermann wichtig sind.

Gemeinsam bewirken wir etwas.

Gemeinsam inspirieren wir jeden Tag.

Weitere Informationen über Ascend finden Sie unter www.ascendmaterials.com

