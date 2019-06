Zürich (ots) - Wenn es darum gehe, auf bezahlbare Art und Weise

Wie VSG-Präsident Martin Schmid ausführte, hat der Gebäudebereich

bereits einen grossen Beitrag geleistet, die CO2-Emissionen zu

senken. Diese konnten gegenüber 1990 um 26 Prozent reduziert werden.

Viele Ölheizungen seien durch klimafreundlichere Gasheizungen ersetzt

worden, deren Bilanz noch besser werde, wenn ein Anteil erneuerbarer

Gase eingesetzt werde.



Verschiedene Gasversorger sind dazu übergegangen, ihrem

Standardprodukt einen Anteil von bis zu 20 Prozent erneuerbarem Gas

beizumischen. Hinzu kommt, dass die Gasbranche in diesem Bereich in

Forschung und Entwicklung investiert, um die Wirtschaftlichkeit zu

steigern und neues Potenzial zu erschliessen. So war die

Weiterführung des Forschungs-, Entwicklungs- und Förderungsfonds der

Schweizerischen Gasindustrie (FOGA) an der Generalversammlung

unbestritten.



Laut Martin Schmid hat auch die Industrie einen wichtigen Beitrag

geleistet, die CO2-Emissionen zu senken. Anders die Situation im

Verkehr, wo der Ausstoss nicht abgenommen hat. "In jedem Fall sind

Verbote und Gebote, wie sie mit technologiespezifischen Förderungen

derzeit diskutiert werden, der falsche Weg", sagte Martin Schmid und

sprach sich dafür aus, dass alle Sektoren ihren Beitrag leisten zur

CO2-Reduktion.



Wenn es darum gehe, auf bezahlbare Art und Weise die Klimaziele zu

erreichen, müsse Gas beim Umbau der Energieversorgung eine wichtige

Rolle spielen, sagte Martin Schmid und forderte ein klares Bekenntnis

von Bern und der Politik zur Rolle des Gases. In den anschliessenden

Referaten und der Podiumsdiskussion zu den Energieperspektiven des

Bundesamtes für Energie (BFE) mit Pascal Previdoli, stellvertretender

Direktor des BFE, und Gian-Luca Bona, Direktor der Empa, wurden

unterschiedliche Standpunkte ausgeleuchtet. Gas müsse langfristig mit

Blick auf den Klimaschutz dort eingesetzt werden, wo es

volkswirtschaftlich am meisten Sinne mache, nämlich in der Industrie

und für die Spitzenlastabdeckung in Kombination mit erneuerbaren

Energien, sagte Pascal Previdoli. Gian-Luca Bona zeigte auf, dass Gas

beim Umbau der Energiesysteme eine wichtige Rolle einnimmt. "Wir

müssen in Kreisläufen denken und das Gesamtsystem im Auge behalten",

sagte der Empa-Direktor. "Für die Versorgungssicherheit braucht es

auch Gas."



