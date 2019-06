JSR Life Sciences, LLC gab heute bekannt, dass Tim Lowery die Funktion des President übernommen hat. Er wird somit die weltweiten Betriebe des Unternehmens führen, zu denen die JSR-Tochtergesellschaften Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Medical Biological Laboratories Co., LTD., Selexis SA und andere Tochtergesellschaften in ganz Europa und der Asien-Pazifik-Region gehören.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190618006060/de/

Tim Lowery, President of JSR Life Sciences (Photo: Business Wire)

Als President wird Lowery die integrierte globale Strategie und Vision des Unternehmens vorantreiben, die vorsieht, ein Portfolio innovativer Produkte, Services und Technologien bereitzustellen, um Partnern bei der Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika und Diagnostika zum Nutzen der menschlichen Gesundheit weltweit zu helfen.

JSR Life Sciences ist zuständig für die strategische Führung der in den Bereichen Biotechnologie und Life Sciences spezialisierten Geschäftsbereiche von JSR und beschäftigt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mehr als 2.400 Mitarbeiter. Lowery löst Eric R. Johnson ab, der am 18. Juni die Positionen des CEO der JSR Corporation in Tokio, Japan, und des President der JSR North America Holding Company, Inc. übernommen hat.

"Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt durch das Vertrauen, das JSR und Eric mir gezeigt haben", sagte Lowery. "Wir sind ein Unternehmen, das aus vielen Teilen besteht, das aber eine einheitlichen Vision und Zielsetzung hat. Ich freue mich darauf, unternehmensübergreifende Kooperationen und Innovationen zu entwickeln, um diese Vision in die Tat umzusetzen."

Neben seiner Position als President von JSR Life Sciences ist Lowery leitender Mitarbeiter der JSR Corporation, Vorstandsvorsitzender von KBI Biopharma und Vorstandsmitglied von Selexis und Crown Bioscience. Vor seiner Beförderung war Lowery General Manager des Geschäftsbereichs Bioprocess Materials der JSR Corporation und CEO von MBL International, einem Unternehmen von JSR Life Sciences.

"Die Unternehmen von JSR Life Sciences verfügen über enormes Potenzial, insbesondere wenn sie beginnen, miteinander zusammenzuarbeiten", sagte Johnson. "Tim und ich arbeiten schon lange zusammen, und ich bin überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und Führungskompetenz die richtige Wahl ist, um unsere Vision für das Life-Science-Geschäft von JSR umzusetzen."

Über JSR Life Sciences, LLC

JSR Life Sciences, LLC engagiert sich für die weltweite Förderung der menschlichen Gesundheit als strategischer Partner von Unternehmen, die Produkte zur Behandlung von Krankheiten und Verbesserung der Lebensqualität von Patienten entdecken, entwickeln und liefern. JSR Life Sciences hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, und betreibt ein Netzwerk von Produktionsstätten, F&E-Labors und Verkaufsbüros an Schlüsselmärkten in Nordamerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190618006060/de/

Contacts:

Missy Bindseil

JSR North America Holdings, Inc.

JSR Life Sciences, LLC

830-237-9527

mbindseil@jsr-nahq.com