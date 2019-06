Freiburg (ots) - Wer gegen Trump aufbegehrt, muss den Zorn der Basis und damit den Verlust von Wiederwahl und Pfründen fürchten. Und doch sollten weder die Demokraten in den USA noch Amerikas verstörte Partner in Europa vergessen, wie schnelllebig und willkürlich sich heutzutage Stimmungen und Trends auch drehen können. Nichts wirkt so lähmend wie notorische Trump-Fixiertheit. Wichtig für die US-Demokraten wird es deshalb sein, Programmatik und Personal nicht zwanghaft an Trump auszurichten - auch nicht als Anti-These -, sondern entlang realer Erfordernisse und Überzeugungen zu formulieren. Die Europäer wiederum täten gut daran, auf eigene Stärke zu bauen. Je besser das gelänge, desto eher wäre es zu verkraften, falls die USA unter Trump (oder Trump 2) als Stabilitätsanker der Staatengemeinschaft vollends verlorenginge. Leider sind die Europäer weit davon entfernt, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. http://mehr.bz/khs140s



