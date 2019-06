Sollte auf den aktuellen Bullenmarkt in naher Zukunft ein Bärenmarkt folgen könnte dieser den Dow Jones stark in Mitleidenschaft ziehen. Ein Experte prognostiziert, dass der US-amerikanische Index rund 35 Prozent verlieren könnte.Schon seit geraumer Zeit gibt es Spekulationen um eine bevorstehende Rezession. Doch auch für Experten ist es nicht einfach abzuschätzen, ob oder wann diese eintreten könnte. Wenn es an den Aktienmärkten zu einem Abschwung kommen würde, dürfte dies auch die Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...