Das EU-Gericht in Luxemburg verkündet am Mittwoch (9.30 Uhr) sein Urteil zum Verkauf des legendären Nürburgrings vor fünf Jahren. Geklagt hatten der Verein "Ja zum Nürburgring" und das US-Unternehmen Nexovation. Es geht um die Frage, ob die einst staatliche Rennstrecke in der Eifel zu billig und mit illegalen Beihilfen verkauft worden ist.

"Ja zum Nürburgring" und "Nexovation" klagen gegen die Europäische Kommission. Diese hatte 2014 den Verkauf der Asphaltschleife an den Autozulieferer Capricorn für 77 Millionen Euro akzeptiert: Der Deal verstoße nicht gegen das Beihilferecht. Die Rennstrecke war bis dahin mit fast einer halben Milliarde Euro vom Land Rheinland-Pfalz subventioniert worden.

"Ja zum Nürburgring" kritisiert, dass das Verkaufsverfahren nicht transparent, diskriminierend und unrechtmäßig gewesen sei. Der Verein unterlag seinerzeit als Kaufinteressent genauso wie Nexovation. Capricorn-Chef Robertino Wild ist am Nürburgring nicht mehr beteiligt, seine Mehrheitsanteile hat eine Holding um den russischen Unternehmer Viktor Charitonin erworben./jaa/DP/fba

