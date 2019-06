Mit der Schnelllebigkeit des Handels und der hohen Erwartungshaltung der Shopper steigt der Druck auf die Markenartikler: die Zeit bis zur Marktreife wird immer geringer. Hersteller müssen immer mehr Produkte in kürzerer Zeit entwickeln, produzieren, vermarkten und in den Handel bringen. Wenn es Unternehmen gelingt, ihre Kampagnen nahezu in Echtzeit zu realisieren, ist dies ein konkreter Wettbewerbsvorteil. Um diese Herausforderungen bewerkstelligen zu können, lagern sie ihr Verpackungsmanagement immer häufiger an einen externen Dienstleister aus.Neue Produkte werden crossmedial vermarktet und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...