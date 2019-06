Um die Wohnungsnot zu lindern, muss mehr gebaut werden - darüber sind sich alle einig. Also stellt sich die Frage, warum so wenige neue Gebäude entstehen. Die Antwort liefert diese Geschichte eines Investors.

Sogar die Werbetexter haben sich in Galgenhumor geflüchtet. "Endenich gut, alles gut" steht auf dem Schild vor der Baustelle im Westen Bonns. Natürlich bezieht sich der Spruch vor allem auf den Namen des Stadtteils: Endenich. Doch wer die Geschichte des Areals, auf dem 210 Wohnungen entstehen, ein wenig kennt, erkennt auch den doppelzüngigen Humor des Slogans: Dieses Projekt hatte keinen guten Anfang - und vielleicht wird es auch kein gutes Ende haben.

Man könnte Stefan Dahlmanns deshalb nicht verübeln, wenn er zum Zyniker geworden wäre. 2013 gab der Projektentwickler Instone, bei dem er die Niederlassung Nordrhein-Westfalen leitet, das erste Gebot für das Bonner Grundstück ab. 2021 sollen die ersten Mieter einziehen. Vom Gebot bis zum Einzug wären dann acht Jahre vergangen. Doch Dahlmanns sagt ohne den Hauch von Ironie: "Eigentlich hat die Zusammenarbeit mit den Behörden, Bürgern und Politikern hier sehr gut funktioniert."

Eigentlich. Als Dahlmanns erstmals das Grundstück in Endenich besichtigte, gab es noch keinen Dieselskandal, keine Flüchtlingskrise. Sein Unternehmen hieß Formart und gehörte zu Hochtief. Seitdem hat es zweimal den Namen gewechselt und ist an die Börse gegangen, bevor im Februar 2019 der erste Bagger in Bonn-Endenich auftauchte, um die Tiefgarage auszuheben.

Die Politik streitet seit Jahren, wie der Wohnungsmangel in Deutschland behoben werden kann, es gibt immer neue Vorschläge. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will die Mietpreisbremse verschärfen. Der Berliner Senat will eine vorübergehende Deckelung der Mietpreise auf den Weg zu bringen, ein Volksbegehren in der Hauptstadt fordert die Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne. Doch geschehen ist nichts, die Immobilienpreise in den zehn größten Städten steigen unvermindert an. Der Hauptgrund: Es wird zu wenig gebaut. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Freitag auf dem Deutschen Mietertag in Köln zu den Verbandsvertretern sprach, bekam sie an einer einzigen Stelle Applaus: "Gegen Wohnungsnot hilft nur Wohnungsbau."

Ziele verpasst

Wenn zu wenig gebaut wird, bleibt das Angebot knapp; der Zuzug in die Großstädte hält an, also steigen die Preise. Ihre selbst gesteckten Ziele für neue Wohnungen verpassen die Großstädte regelmäßig. Sogar die Gesamtzahl der Baugenehmigungen ist nach Jahren des Booms rückläufig: Im ersten Quartal 2019 sank sie nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 2,8 Prozent im Vergleich zum Quartal des Vorjahres. Aber warum nur? Wieso gelingt es nicht, mehr zu bauen? In Bonn-Endenich gibt's eine Antwort. Auch wenn sie nicht erfreulich ist.Projektentwickler Dahlmanns, dessen wohlgestanzten Satzbauwerken man die Erfahrung diverser Bürgerdialoge und Ideenwerkstätten anmerkt, breitet seine Handflächen über dem Architekturmodell von den Ausmaßen eines Billardtisches aus: "Bei so einem städtebaulich bedeutsamen Projekt gibt es einfach viele Betroffene, die sich einbringen möchten." Und städtebaulich bedeutsam, so Dahlmanns, sei inzwischen nun mal fast alles, "was über die Auffüllung einer dreistöckigen Baulücke hinausgeht." In Bonn-Endenich ist die Baulücke, vor deren Modell er da steht, gut 500 Meter lang und 200 Meter breit. Und trägt den Namen Schumanns Höh".

Denn mitten auf dem Gelände steht eine historische Villa, die der Stadt Bonn gehört. Sie beherbergte einst eine psychiatrische Klink, in der der Komponist Robert Schumann seine letzten Lebensjahre zubrachte. Als Dahlmanns Arbeitgeber Instone das Gelände erwarb, befand sich angrenzend ein Seniorenheim zu dem auch der Rest des Geländes gehörte, in Besitz der Ordensbrüderschaft der Alexianer. Schon als deren Verkaufsabsichten bekannt wurden, war die Nachbarschaft "sensibilisiert", so Dahlmanns: Ein paar Anwohner gründeten die Bürgerinitative "Rettet das Paulusheim". Doch damit nicht genug der Konfliktherde. Ein Teil des Grundstücks der Alexianer war von einem öffentlich zugänglichen Park, den Investor Dahlmanns lieber "verwilderte Grünfläche" nennt, bedeckt.

Was nach einem besonders komplizierten Fall klingt, schien für Dahlmanns zunächst eher eine der einfachen Baustellen zu werden. "Irgendwelche Themen mit der Nachbarschaft gibt es immer", sagt er, "dieses Grundstück war bereits komplett erschlossen und in den beiden entscheidenden Kategorien konfliktfrei zu haben."

Die entscheidende Frage

Um die Probleme der deutschen Bauverfahren und seine "entscheidenden Kategorien" zu verstehen, muss man zunächst die grundlegende rechtliche Systematik kennen. Die wichtigste Unterscheidung steht ganz am Anfang: Gibt es ...

