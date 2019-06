Wie SHIONOGI B.V., die europäische Tochtergesellschaft von SHIONOGI Co., Ltd. (Hauptsitz: Osaka, Japan; President und CEO: Isao Teshirogi, Ph.D.; im Folgenden "Shionogi") und Ferrer (Hauptsitz: Barcelona, Spanien; CEO: Mario Rovirosa) heute mitteilten, haben Shionogi und Ferrer einen Exklusivvertrag zur Vermarktung von RIZMOIC (Naldemedin) in Spanien für die Behandlung von opioidinduzierter Obstipation (OIC) bei zuvor mit einem Abführmittel behandelten erwachsenen Patienten geschlossen.

Shionogi blickt auf eine lange und erfolgreiche Tradition in der forschungsbasierten Medizin zurück. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Shionogi konzentrieren sich auf Schmerzen/das Zentralnervensystem als einer seiner therapeutischen Schwerpunktbereiche. Das Unternehmen strebt unermüdlich danach, innovative Arzneimittel zu entwickeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die an Schmerzen oder den Nebenwirkungen von Analgetika leiden.

Die Tätigkeiten von Ferrer decken das gesamte Gesundheitsspektrum in Spanien und zahlreichen weiteren Ländern weltweit ab und beinhalten unter anderem umfassendes Know-how in puncto Schmerztherapie durch die Behandlung mit Opioiden. Das unermüdliche Engagement von Ferrer für das Wohlbefinden der Gesellschaft und sein integriertes Geschäftsmodell, das alle Aspekte von FuE bis hin zum Vertrieb umspannt, sind Garant dafür, dass seine Produkte selbst in einem durch schnellen Wandel geprägten Umfeld reale Vorteile bieten.

Dr. John Keller, Chief Executive Officer von Shionogi B.V., der Tochtergesellschaft von Shionogi in Europa, erklärte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ferrer in Spanien. Diese Partnerschaft ist ein weiterer, wichtiger Meilenstein für die Einführung von RIZMOIC in Europa. Als Unternehmen genießt Ferrer im höchsten Maße Respekt und Vertrauen, nicht nur aufgrund seiner etablierten kommerziellen Struktur, die ideal für die Einführung von RIZMOIC geeignet ist, sondern auch aufgrund eines umfassenden Know-hows in Bezug auf Schmerztherapien, das unsere eigenen Konzepte perfekt ergänzt."

Mario Rovirosa, Chief Executive Officer von Ferrer, ergänzte: "Wir freuen uns, dass uns Shionogi bei dieser vielversprechenden Therapie als Partner zur Seite steht. Die Therapie hat das Potenzial, die Lebensqualität zahlreicher Patienten in Spanien zu verbessern, die zurzeit unter OIC leiden. Dank dieser Partnerschaft können wir eine innovative Therapie einführen, um die Belastung durch dieses Krankheitsbild zu lindern. Außerdem ergänzt dieser Vertrag unser Know-how im Bereich der Schmerztherapie."

Am 18. Februar 2019 erteilte die Europäische Kommission die Marktzulassung (MA) für RIZMOIC zur Behandlung von OIC bei erwachsenen Patienten, die zuvor mit einem Abführmittel behandelt wurden.1,2 RIZMOIC soll 2020 in Spanien eingeführt werden. RIZMOIC wurde im Juni 2017 unter dem Markennamen Symproic in Japan eingeführt und kam im Oktober 2017 in den USA auf den Markt.3-5

Über opioidinduzierte Obstipation

Obstipation (Verstopfung) ist eine der häufigsten Nebenwirkungen der Behandlung mit Opioiden, vor allem bei Patienten mit chronischen Nichttumorschmerzen und Patienten mit Tumorschmerzen.6 Die opioidinduzierte Obstipation (OIC) wird durch eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme und eine verringerte gastrointestinale Motilität aufgrund der Bindung von Opioiden an die mu-Opioidrezeptoren im Gastrointestinaltrakt verursacht. OIC ist definiert als eine Veränderung der Stuhlgewohnheiten nach Beginn einer Opioidtherapie, die mit beliebigen der folgenden Merkmale einhergeht: verminderte Stuhlfrequenz, Pressen oder verstärktes Pressen zur Darmentleerung, Gefühl der unvollständigen Darmentleerung oder härtere Stuhlkonsistenz.7 Bei Patienten mit chronischen Nichttumorschmerzen, die mit Opioiden behandelt wurden, liegt die OIC-Prävalenz bei ca. 40 bis 60 Prozent.8

Über RIZMOIC

RIZMOIC (Naldemedin) ist ein Arzneimittel zur Behandlung von opioidinduzierter Obstipation (OIC) bei erwachsenen Patienten, die zuvor mit einem Abführmittel behandelt wurden. RIZMOIC ist ein peripher wirkender mu-Opioidrezeptor-Antagonist (PAMORA), der von Shionogi als einmal täglich anzuwendende OIC-Therapie entwickelt wurde. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Naldemedin wurden in randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien mit erwachsenen Patienten mit opioidinduzierter Obstipation untersucht, die an chronischen Nichttumorschmerzen oder Tumorschmerzen leiden.9-13 RIZMOIC ist voraussichtlich eine neue Behandlungsoption zur erheblichen Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit OIC, die sich einer Schmerztherapie mit Opioidanalgetika unterziehen.

Dieses Medizinprodukt unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Ausführliche Informationen zu diesem Medizinprodukt finden sich auf der Website der Europäischen Arzneimittelagentur unter www.ema.europa.eu.

Über Shionogi

Shionogi Co., Ltd. ("Shionogi") ist ein führendes forschungsorientiertes Pharmaunternehmen aus Japan, dessen Mission es ist, hervorragende Arzneimittel für Patienten bereitzustellen, um deren Gesundheit und Wohl zu schützen. Das Unternehmen vermarktet derzeit Produkte aus unterschiedlichen Therapiebereichen, darunter Infektionskrankheiten, Schmerzerkrankungen, Erkrankungen des Zentralnervensystems, gynäkologische und gastroenterologische Erkrankungen. Der Forschungs- und Entwicklungsfokus von Shionogi liegt derzeit auf zwei Therapiebereichen: Infektionskrankheiten und Schmerzen/Erkrankungen des Zentralnervensystems. Weitere Informationen über Shionogi finden Sie unter http://www.shionogi.co.jp/en/. Shionogi B.V. mit Sitz im niederländischen Amsterdam ist das europäische Tochterunternehmen von Shionogi Co., Ltd. Weitere Informationen über Shionogi B.V. finden Sie unter www.shionogi.eu.

Über Ferrer

Ferrer wurde 1959 als privat gehaltenes, internationales Pharmaunternehmen in Barcelona gegründet. Die Tätigkeiten des Unternehmens decken die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung und Entwicklung bis hin zum internationalen Vertrieb ab. Ferrer ist mit 19 internationalen Tochtergesellschaften in über 110 Ländern vertreten. Das Unternehmen ist im pharmazeutischen Sektor, im Gesundheitswesen, in der Feinchemie- und Lebensmittelindustrie tätig Schlüsselbereiche für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Ferrer hat sich seit seiner Gründung stark in der Erforschung und Entwicklung von innovativen Medizinprodukten und der Wahrung einer soliden Industriestruktur engagiert. Die Tätigkeiten von Ferrer decken das gesamte Gesundheitsspektrum von verschreibungspflichtigen Medikamenten und Produkten für den Klinikbedarf bis hin zur Diagnostik ab. Weitere Informationen über Ferrer finden Sie unter www.ferrer.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beruhen auf Erwartungen aufgrund derzeit verfügbarer Informationen und Annahmen, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den entsprechenden Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen im In- und Ausland wie allgemeine Branchen- und Marktbedingungen sowie Zinsänderungen und Wechselkursschwankungen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten gelten insbesondere für produktbezogene zukunftsgerichtete Aussagen.

Produktrisiken und -unsicherheiten umfassen unter anderen insbesondere die erfolgreiche Durchführung und den Abschluss klinischer Studien; die Erteilung behördlicher Zulassungen; Ansprüche und Bedenken bezüglich der Produktsicherheit und -wirksamkeit; technologische Fortschritte; nachteilige Ergebnisse wichtiger Rechtsstreitigkeiten; nationale und internationale Gesundheitsreformen sowie Änderungen von Gesetzen und Vorschriften. Auch bereits bestehende Produkte unterliegen Herstellungs- und Vermarktungsrisiken wie beispielsweise unzureichende Produktionskapazitäten zur Befriedigung der Nachfrage, Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen und der Markteintritt anderer Wettbewerbsprodukte. Das Unternehmen hat keine Absicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

