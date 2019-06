Bei der Berufswahl haben Naturwissenschaftler sehr spezielle Vorlieben - und scheren sich offenbar wenig um den öffentlichen Ruf von Konzernen.

Die Vorlieben der deutschen Uni-Absolventen sind gemeinhin ziemlich berechenbar. Am liebsten wollen sie für die heimischen Autokonzerne arbeiten, auch die Tech-Konzerne aus den USA und die Berater erfreuen sich nach wie vor einer gewissen Begeisterung. Diese ziemlich unverrückbaren Trends bestätigt das Universum-Arbeitgeberranking Jahr für Jahr.

Doch das Ranking, das der WirtschaftsWoche exklusiv vorab vorliegt, verrät auch: Es gibt eine Ausnahme, nämlich die Naturwissenschaftler.

So beliebt Audi, BMW oder Daimler bei den BWLern und Ingenieuren sein mögen, so wenig interessieren sich die Physiker und Chemiker für eine Karriere in diesen Unternehmen. Im aktuellen Ranking landet Porsche, der beste Autokonzern in der Aufzählung, auf dem zwölften Platz - und verliert dabei sogar noch einen Rang im Vergleich zum Vorjahr. Die anderen Premiumhersteller folgen auf den Plätzen. Daimler, Rankingsieger bei den BWLern, schafft es gar nur auf den 17. Platz - und verliert absolut an Zuspruch im Vergleich zum Vorjahr (-0,3 Prozentpunkte). Noch schwächer schneiden die Beratungen ab, nur McKinsey (18. Platz), BCG (41.) und PwC (43.) schaffen es überhaupt unter die ersten 50.

Die Erklärung für die Schwäche der etablierten Karrieresprungbretter liegt scheinbar auf der Hand: Sie brauchen einfach keine Naturwissenschaftler. Doch das ist ein Trugschluss, sowohl die Beratungen als auch die Autokonzerne öffnen sich längst für die Absolventen naturwissenschaftlicher Fächer. Einige Beratungsfirmen verzichten inzwischen ganz auf die Angabe von Studienfächern in Stellenausschreibungen.

Die Ursache liegt eher bei den Studenten selbst, sagt Tina Smetana von Universum: "Bei den Naturwissenschaftlern ...

