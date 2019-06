Schon im kommenden Jahr will Facebook eine Kryptowährung lancieren. Das mutet an wie eine Zeitbombe im internationalen Währungssystem. 2,4 Mrd. User sind das Potential für Finanzgeschäfte oder Geldtransaktionen, woraus schon in etwa 2 Jahren rund 19 bis 20 Mrd. $ Umsätze für Facebook herausschauen, wie gestern in New York berechnet wurde. Jedenfalls: Was macht man mit der genannten Userzahl im total internationalen Markt? Das klingt wie eine Geldmaschine. Dabei sein? Mindestens mit einem kleinen Ticket. Eine Facebook-Aktie kostet rund 170 $...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info