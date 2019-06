Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach dem Beschluss für Eckpunkte eines fünfjährigen Mietenstopps in Berlin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der aktuelle Aktienkurs impliziere einen fairen Wert für die Aktie ohne zukünftiges Miet- und Kapitalwachstum, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe auf dem gegenwärtigen Niveau nur noch wenig Abwärtsgefahren./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 16:19 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

