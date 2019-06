In einem freundlichen Marktumfeld gelang es der Aktie der Lufthansa gestern Nachmittag zumindest noch halbwegs Schadensbegrenzung zu betreiben. Nachdem sich der DAX-Titel am Montag nach einer Gewinnwarnung um zwölf Prozent verbilligt hatte, ging es am Dienstag zwischenzeitlich weitere fünf Prozent nach unten. Dann setzte die Erholung ein.

