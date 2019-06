Es läuft bei Nordex in Bezug auf die Auftragseingänge! Jüngstes Beispiel: Am Dienstag konnte Nordex einen neuen Großauftrag vermelden. Und zwar hat demnach eine Tochter des französischen Unternehmens Engie S.A. Nordex beauftrag, Anlagen zu liefern und zu errichten. Es soll da um 100 Turbinen ("AW3000-Baureihe") gehen. Die Lieferung soll im kommenden Jahr erfolgen, es soll dabei um ein Projekt mit 300 MW Volumen in der Nähe von Mart im US-Bundesstaat Texas gehen ("Prairie Hill"). Man liefere die ...

