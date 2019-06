flatex Morning-news Öl (WTI): Die beiden Rohölleitkontrakte konnten am Dienstag ...

Die beiden Rohölleitkontrakte konnten am Dienstag parallel mit den hervorragend gelaufenen Aktienmärkten enorm steigen. Der Preis für ein Fass WTI profitierte von Gerüchten über ein geplantes Treffen von Trump und Xi im Umfeld des G20-Treffens. Die wieder aufkeimende Hoffnung, dass beide Weltmächte sich an den Verhandlungstisch zurückbegeben, mündete in der Schlussfolgerung, dass sich dann auch die globale Konjunktur erholen könnte und die Nachfrage nach dem schwarzen Gold wieder steige. Zusätzlich stützte das Senden von neuen US-Truppen in den Mittleren Osten den Rohölpreis.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI im August-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX notierte am 10. Juni 2019 auf einem Zwischenhoch von 54,71 US-Dollar. Danach korrigierte der WTI-Preis auf ein Verlaufstief vom 12. Juni 2019 und markierte bei 50,98 US-Dollar ein jüngstes Verlaufstief. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei den Projektionen zur Oberseite von 55,59/56,14/57,02/57,56/58,43/59,32/59,87 und 60,74 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen hingegen kämen bei 53,29/52,85/52,41/51,86 und 50,98 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 50,10/49,56 und 48,68 US-Dollar in Betracht.

