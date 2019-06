Das Werbeunternehmen Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991) will den Aktionären eine Dividende von 2,00 Euro pro Aktie ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Köln ab. Dies ist eine Anhebung um knapp 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,30 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 61,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,27 ...

