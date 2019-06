KWS startet Geschäft mit Gemüsesaatgut und erwirbt Pop Vriend Seeds DGAP-News: KWS SAAT SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme KWS startet Geschäft mit Gemüsesaatgut und erwirbt Pop Vriend Seeds 19.06.2019 / 08:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Saatgutspezialist KWS positioniert sich langfristig im Wachstumsmarkt für Gemüsesaatgut / Aufbau eigener Zuchtprogramme vorgesehen / Niederländisches Unternehmen Pop Vriend Seeds ist Marktführer bei Spinatsaatgut und bildet Eckpfeiler für neues Geschäftsfeld / Positive Ergebnisbeiträge aus Akquisition bereits im ersten Jahr Einbeck, 19. Juni 2019: Der Saatgutspezialist KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, "KWS") gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von Pop Vriend Seeds (Andijk/NL) unterzeichnet hat. Pop Vriend Seeds ist Marktführer bei Spinatsaatgut und verfügt über ein vielversprechendes Portfolio weiterer Gemüsekulturarten. Das 1956 gegründete, stark wachsende Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von rund 75 Mio. EUR bei einer überdurchschnittlichen Ertragskraft. Die Akquisition wird das zukünftige Umsatz- und Ergebniswachstum von KWS stärken und zum Erreichen der strategischen Unternehmensziele beitragen. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 01. Juli 2019 erwartet. Neues Geschäftsfeld für Gemüsesaatgut Das Marktvolumen für Gemüsesaatgut wird auf weltweit rund fünf Milliarden Euro pro Jahr geschätzt - Tendenz steigend. Ein stärkeres Bewusstsein für gesunde, vitaminreiche Ernährung sowie das globale Bevölkerungswachstum sind wesentliche Faktoren des weltweiten Gemüseverbrauchs. Strategisches Ziel von KWS ist der langfristige Aufbau einer signifikanten Position im Gemüsesaatgut. Dazu wird das Unternehmen in den kommenden Jahren schrittweise entsprechende Investitionen tätigen. Die Basis der Strategie bilden der Aufbau einer eigenen Gemüsezüchtung und organisches Wachstum, begleitet von der Produktion und dem Vertrieb von Lizenzsorten. Das neu gegründete Geschäftsfeld für Gemüsesaatgut wird in Wageningen (Niederlande), einer innovativen Region für die Entwicklung neuer Gemüsesorten, angesiedelt. Zudem setzt KWS auf geeignete Akquisitionen und vollzieht mit der Übernahme von Pop Vriend Seeds einen wichtigen Schritt im Rahmen seiner strategischen Ausrichtung. "Wir heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich bei KWS willkommen und freuen uns außerordentlich darauf, das Geschäft mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kunden von Pop Vriend Seeds erfolgreich weiterzuentwickeln", sagt Dr. Hagen Duenbostel, Sprecher des Vorstands von KWS, und erläutert: "Mit dem Erwerb positionieren wir uns in einem wirtschaftlich attraktiven, langfristig wachsenden Markt, der dem Trend zur gesunden Ernährung folgt. Wir entwickeln seit mehr als 160 Jahren sehr erfolgreich landwirtschaftliche Nutz- und Nahrungspflanzen. Diese Kompetenz werden wir auch für den Aufbau des neuen Geschäftsfeldes Gemüse nutzen." "Wir freuen uns sehr, mit KWS ein familiengeführtes Unternehmen mit einer langen Geschichte und Erfahrung in der Pflanzenzüchtung gefunden zu haben. KWS wird unser Geschäft vom Standort Andijk aus fortsetzen und ausbauen, was eine gute Nachricht für unsere Mitarbeiter, ihre Familien und unsere Kunden weltweit ist", fügt Lara Timmerman, CEO von Pop Vriend Seeds, hinzu. Über Pop Vriend Seeds Der niederländische Saatguthersteller Pop Vriend Seeds ist nach seinem Gründer benannt und in der dritten Generation familiengeführt. Das Unternehmen beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter den USA, China und Russland. Pop Vriend ist Weltmarktführer bei Spinatsaatgut und ein führender Anbieter bei verschiedenen anderen Gemüsekulturarten. Das Portfolio umfasst Saatgut für Spinat, Bohnen, Mangold, Mohrrüben und Rote Beete. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Andijk (Niederlande) und beschäftigt 80 Mitarbeiter. Über KWS* KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.000 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 1.068 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 133 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. * Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD. Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group. Kontakt: Stephan Krings Head of Global Marketing and Communications Tel. +49-(0) 5561 311 1540 Mobil +49-(0) 170 566 2138 stephan.krings@kws.com Peter Vogt Head of Investor Relations Tel. +49-(0) 30 209136-217 investor.relations@kws.com KWS SAAT SE www.kws.de 19.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KWS SAAT SE Grimsehlstraße 31 37555 Einbeck Deutschland Telefon: +49 (0)5561 311-0 Fax: +49 (0)5561 311-322 E-Mail: info@kws.com Internet: www.kws.de ISIN: DE0007074007 WKN: 707400 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 827143 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 827143 19.06.2019 ISIN DE0007074007 AXC0037 2019-06-19/08:48