The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA FR0013428067 AIR LIQUIDE 19/30 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013428943 LEGRAND 19/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1958644038 RABOBK(NZL) 19/24 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS2000719729 JPM.CH.BK 19/22 CV ZO BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2002496409 BAYWA AG NTS 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014370915 SP MTGT BK 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2014382845 ALLIANDER 19/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2016228087 CARLSB.BREW. 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2016807864 CREDIT AGR.LN 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA ESGW XFRA IE00BJQRDK83 IMII-M.W.E.U.S. DLA EQ00 EQU EUR Y

CA ESGE XFRA IE00BJQRDL90 IMII-M.E.E.U.S. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA ESGU XFRA IE00BJQRDM08 IMII-M.U.E.U.S. DLA EQ00 EQU EUR Y

CA 3LL XFRA HK0000504214 CSSC(HK)SHIPPING CO.LTD EQ01 EQU EUR N

CA 3KY XFRA KYG549581067 HANSOH PHARMAC. HD-,00001 EQ01 EQU EUR N

CA SH7 XFRA US42328H1095 HELIOS TECHS INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N