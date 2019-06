The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BNP9 XFRA XS1046321656 BNP PARIBAS 14/19 MTN BD02 BON NOK N

CA DAIA XFRA XS1078028864 DAIMLER MTN 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1078475024 WORLD BK 14/19 MTN BD02 BON SEK N

CA XFRA XS1079720212 CBQ FINANCE 14/19 BD02 BON USD N

CA QZ4B XFRA XS1079993538 WESTPAC SEC.NZ 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1204431867 INTL GAME TECH.15/20 BD02 BON EUR N

CA ADMA XFRA XS1249494086 ARCHER DAN.MID. 15/19 FLR BD02 BON EUR N