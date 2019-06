The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 9FCH XFRA DE000A2AAR27 FERRATUM DTL. IHS 16/19 BD00 BON EUR N

CA BHHM XFRA DE000BHY0AR4 BERLIN HYP AG PFE185 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA14 DZ BANK IS.A767 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0ESJ7 DEKA IHS MTN S 7459 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0HE39 DEKA FESTZINS ANL 16/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1E82 LB.HESS.THR.CARRARA07M/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3CQ1 LB.HESS.THR.CARRARA06I/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3CU3 LB.HESS.THR.CARRARA06L/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3QE7 LB.HESS.THR.CARRARA09S/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH2893 HCOB IS 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MS53 LBBW INFLATIONS-ANL 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVB9 LBBW STUFENZINS 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW5L70 LBBW MTN OPF.5848 BD00 BON EUR N

CA WL1B XFRA DE000NWB16T6 NRW.BANK IS.A.16T 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA HU0000402433 HUNGARY 08-19 19/A BD01 BON HUF N

CA XFRA US40434CAC91 HSBC USA INC. 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0223386417 METLIFE INC 05/20 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1435771479 CHINA DEV.BK 16/19 MTN BD01 BON USD N

CA MQQL XFRA US55608RAH30 MACQUARIE BK 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US59156RAX61 METLIFE INC 2021 BD02 BON USD N

CA MVKA XFRA USN54468AD05 MARFRIG HOLD.EU. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0435179618 IMPER.BRANDS FIN.09/19MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1028951777 PETROL LJUB. 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1028951850 KENIA, REPUBLIK14/19 REGS BD02 BON USD N