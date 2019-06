Herr Habering, wann hat Igus das Thema Condition Monitoring von Energieketten aufgegriffen? Richard Habering: 2017 wurde das erste Projekt angestoßen, das heutige isense online mit der direkten Anbindung an unsere Cloud. Mit den darüber gewonnenen Daten wollten wir das eigene Wissen erweitern, Data Analytics und AI in der Cloud betreiben, um daraus wiederum einen Kundennutzen, wie weiter erhöhte Maschinensicherheit, zu generieren. Allerdings lag der Fokus dabei nicht nur auf Condition Monitoring, sondern galt der ganzheitlichen Betrachtung von Industrie 4.0, der vernetzten Industrie und wie sich die Igus-Komponenten darin wiederfinden. Das betrifft nicht nur Condition Monitoring, auch Onlinekonfiguratoren, CAD-Daten, digitale Bestellsysteme spielen in dem Zusammenhang auch eine Rolle. Wie regeln Sie das Thema Datenschutz bei ihren Projekten? Richard Habering: Der ursprüngliche Gedanke war, dass wir die Daten der Kundenanwendungen alle in die Cloud bringen. Die vielen persönlichen Gespräche mit potenziellen Anwendern haben uns aber schnell gezeigt, dass die Wünsche der Kunden in dem Zusammenhang äußerst unterschiedlich sind. Und so haben wir umgehend weitere Entwicklungsprojekte angestoßen. Sie mussten also das Cloud-Konzept überarbeiten? Richard Habering: Wir haben schnell gelernt, dass wir das Thema Datenhandling in der Cloud in weiten Teilen anders angehen müssen. So werden in einem separaten und besonders geschützten Bereich der igus Cloud die Sensordaten mit den Kundendaten verknüpft, um in Echtzeit Wartungsempfehlungen oder Warnmeldungen zu generieren und via IoT auf Kundendevices anzeigen zu lassen. In unserem 'Data Lake" wird mittels der komplett anonymen Sensordaten mittels Data Analytics und Machine Learning ein Datenmodell zur Definition des Zeitraumes erzeugt, in denen der Kunde das e-kettensystem ohne das Risiko eines unerwarteten Ausfalls betreiben kann. Parallel dazu haben wir ein mehrstufiges Konzept entwickelt, das Anwendern die Wahl ermöglicht, wie sie smart plastics überhaupt implementieren wollen - von einer reinen Offline-Variante bis hin ...

