FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch nach den kräftigen Gewinnen am Vortag 18 Ticks niedriger bei 172,58 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 172,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,72, das -tief bei 172,55 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 17.200 Kontrakte.

Der Bund-Future hatte auf die Aussagen von Mario Draghi zu einer lockereren EZB-Geldpolitik mit einem neuen Allzeithoch reagiert. Das ist deswegen etwas überraschend, weil seit 2009 die Renditen in Phasen der geldpolitischen Lockerung tendenziell gestiegen und in Phasen der geldpolitischen Straffung tendenziell gefallen sind.

Der Aufwärtstrend des Futures ist intakt und verläuft laut der Helaba bei 171,38 Prozent. Die Parallele erzeuge bei 173,15 Widerstand. Wegen der überkauften Marktlage sollten Rückschläge ins Kalkül gezogen werden, so das Haus.

June 19, 2019 02:35 ET (06:35 GMT)

