Viele Anleger werden es sicherlich noch gut in Erinnerung haben, die fulminante Rallye bis in die erste Jahreshälfte dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 1.614 US-Dollar. Dieser beispiellose Anstieg fand aber Ende März ein jähes Ende, es folgten Verlust von über 40 Prozent zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 um 1.270 US-Dollar. Die nachfolgenden Wochen waren geprägt von einer äußerst volatilen Seitwärtsbewegung auf dem 61,8 % Fibonacci-Retracement und somit einer potenziellen Trendwendestelle. Diese scheint sich auch immer weiter seit Beginn dieses Monats herauszukristallisieren, der Palladiumpreis konnte in den vergangenen Tagen wieder über den April-Ausreißer von 1.465 US-Dollar zulegen und beweist hierdurch Durchsetzungskraft. Die zentrale Hürde von 1.500 US-Dollar wurde aber noch nicht bezwungen, bei dem Chartverlauf könnte es aber schon sehr bald dazu kommen, wodurch wieder vielversprechende Handelsansätze ermöglicht werden. ...

