Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Manz +0,22% auf 23,25, davor 7 Tage im Minus (-16,85% Verlust von 27,9 auf 23,2), Bitcoin -0,65% auf 9222,16, davor 6 Tage im Plus (17,66% Zuwachs von 7889,79 auf 9282,81), Varta AG -2,39% auf 53, davor 5 Tage im Plus (20,53% Zuwachs von 45,05 auf 54,3), Vonovia SE -0,43% auf 46,05, davor 5 Tage im Plus (3,42% Zuwachs von 44,72 auf 46,25), Vodafone +1,35% auf 129,18, davor 5 Tage im Minus (-2,25% Verlust von 130,4 auf 127,46), Advanced Micro Devices, Inc. +4,28% auf 30,45, davor 5 Tage im Minus (-12,13% Verlust von 33,23 auf 29,2), KTM Industries -0,97% auf 51, davor 4 Tage ohne Veränderung , Noble Corp plc +5,84% auf 1,63, davor 4 Tage im Minus (-32,34% Verlust von 2,01 auf 1,36), Bawag +0,64% auf 37,5, davor 4 Tage im Minus (-3,97% Verlust von ...

