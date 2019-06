Der deutsche Leitindex bewegt sich im Frühhandel kaum - die starken Zuwächse vom Vortag kann er damit vorerst halten. Anleger blicken vor allem auf den US-Zinsentscheid.

Am Mittwochmorgen geht der wichtigste deutsche Index unverändert in den Handel und liegt bei 12.317 Punkten gerade mal 0,1 Prozent schwächer. Noch am Vortag hatte sich der Dax Richtung Jahreshoch begeben, geschlossen hatte er bei 12.331 Punkten etwa zwei Prozent höher. Dabei handelt es sich um den höchsten Tagesgewinn seit fünf Monaten. Grund war unter anderem die Äußerung von EZB-Präsident Mario Draghi, der bei der Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra über weitere Stimuli spekulierte, um die Wirtschaft zu stützen.

Zumindest die deutsche Industrie muss schließlich den vierten Monat in Folge einen sinkenden Auftragsbestand beklagen: Wegen der mauen Nachfrage ist dieser um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Besonders Hersteller von Vorleistungsgütern wie Chemikalien mussten ein Minus von 1,2 Prozent verkraften. Konsumgüterhersteller dagegen melden ein Wachstum von 0,9 Prozent.

Wie sich der Dax weiterhin entwickelt, wird sich jedoch vor allem am Donnerstag entscheiden. Die US-Notenbank Fed wird am Mittwochabend ihren Zinsentscheid bekanntgeben. Zwar rechnen Analysten noch nicht mit einer Senkung, doch diesen Mittwoch soll es Signale geben, die Senkung einzuleiten.

Eine andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...