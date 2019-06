Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Lufthansa-Aktie nach den jüngst gesenkten Unternehmenszielen vorerst noch auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er wolle noch den Kapitalmarkttag in der neuen Woche abwarten, bevor er sein Bewertungsmodell für die Fluggesellschaft anpassen werde, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Gewinnwarnung könnte sich ein Kursziel etwas über 15 Euro ergeben. Grundsätzlich sei er ein Anhänger der langfristigen Unternehmensstrategie, doch die derzeitige Entwicklung mache ihm ihm deutlich mehr Sorgen. Das Management müsse einen glaubhaften Weg aufzeigen, wie es den ökonomischen Nutzen seiner Strategie ausschöpfen und das Vertrauen der Anleger in deren Umsetzung zurückgewinnen könne./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0051 2019-06-19/10:04