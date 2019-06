Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert, 82, hat zur schwedischen Kronprinzessin Victoria eine ganz besondere Beziehung. "Wann immer ich sie treffe, bringe ich ihr Lübecker Marzipan mit. Das mag sie so gern", verrät er im Interview mit GALA (Heft 26/2019, ab heute im Handel). "Als sie mal hier in Hamburg im Museum für Völkerkunde war, schob ich ihr eine Packung unterm Tisch zu, von Schoß zu Schoß sozusagen. Da bekam sie richtig leuchtende Augen."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Sophie Charlotte Herzberg Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884 E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de www.gala.de