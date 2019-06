++ Siemens plant Abbau von 2.700 Arbeitsplätzen im Strom- und Gasbereich ++ DE30 versucht über 12.300 Punkte-Marke zu bleiben ++ Volkswagen könnte in der Fertigung bis zu 20% Stellen abbauen ++Die europäischen Aktienindizes konnten von der positiven Stimmung in China nicht profitieren und eröffneten in den meisten Fällen tiefer. Die stärksten Rückgänge sind nach der ersten Handelsstunde in Österreich und Polen zu beobachten, während Aktien in Russland zulegten. Banken und Automobilhersteller führen die Gewinne an, während Immobiliengesellschaften am meisten zurückbleiben. Die gestrigen Kommentare von Mario Draghi lösten eine atemberaubende Rallye an den europäischen Aktienmärkten aus. Der deutsche Leitindex erreichte den höchsten Stand seit Anfang Mai. Der Rücksetzer am Mittwochmorgen sollte jedoch angesichts des Tempos der gestrigen Gewinne nicht allzu beunruhigend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...