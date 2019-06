Mainz (ots) -



Donnerstag, 20. Juni 2019, 21.45 Uhr Erstausstrahlung



Im Juni laden die Wiener Philharmoniker zum alljährlichen Sommernachtskonzert in den Schlosspark Schönbrunn ein. Unter der musikalischen Leitung von Gustavo Dudamel spielen die Philharmoniker Werke von Leonard Bernstein, George Gershwin, Antonín Dvorák und Johann Strauß (Sohn). Star des Abends ist die chinesische Pianistin Yuja Wang. 3sat zeigt das "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2019" live zeitversetzt im Rahmen des 3satFestspielsommers am Donnerstag, 20. Juni 2019, 21.45 Uhr.



Musik allen Menschen zugänglich machen: Das hat sich der Venezolaner Gustavo Dudamel zur Aufgabe gemacht. Dieser Idee folgt auch das "Sommernachtskonzert Schönbrunn", das den Zuschauern bei freiem Eintritt hochkarätiges Programm bietet. Das Konzert findet ein breites Publikum: 2018 kamen mehr als 100.000 Besucher, und es wird in über 80 Länder übertragen.



3sat setzt den diesjährigen "Festspielsommer" am Samstag, 22. Juni 2019, um 20.15 Uhr mit dem Konzert vom "Lucerne Festival 2018: Chailly und das Lucerne Festival Orchestra" fort. Dort feierte der italienische Dirigent Riccardo Chailly sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Walzer und wilde Revels, Ekstase und Eleganz - in diesem Konzert war alles zu hören, obwohl nur ein Komponist auf dem Programm stand: Maurice Ravel.



